WhatsApp ammicca ai social: presto anche in chat

WhatsApp, la novità in cantiere farà sì che gli utenti possano comunicare in maniera ancor più rapida: tutto quello che c’è da sapere.

Ci vorrà ancora del tempo, prima che gli sviluppatori la mettano a punto e la rendano perfetta. Nonché pronta, in quanto tale, al debutto ufficiale, ammesso che le indiscrezioni vengano confermate. Ora come ora, non lo è. L’idea c’è ma è solo embrionale, tanto è vero che, al momento, manda in crash l’applicazione. Il team ci lavorerà fino a che non funzionerà, quindi, in maniera impeccabile.

La paternità di questa piacevolissima scoperta si può attribuire all’utente AssembleDebug, del sito TheSPAndroid. È stato lui a scoprire che nella pentola di WhatsApp bolle qualcosa di molto “gustoso” e che la nota applicazione di messaggistica istantanea potrà fare affidamento, molto presto, su una nuova ed utilissima funzionalità. Qualcosa che trae ispirazione dal magico mondo dei social network e che si ispira proprio ad una delle interazioni più prettamente “social” che esistano al mondo d’oggi.

Sappiamo tutti che il pollice insù equivale ad una reazione positiva, ad un “Mi piace”, in poche parole. Ed è per questo motivo che il gruppo Meta, che possiede Facebook, Instagram e pure WhatsApp, ha pensato che fosse il caso di inserire questa funzione anche all’interno dell’applicazione di messaggistica istantanea più famosa e utilizzata al mondo. Indovinate, quindi, cosa accadrà da qui a breve?

WhatsApp a tutta birra: così comunicheremo in modo ancor più rapido

Sì, avete capito bene. Presto, giusto il tempo di mettere a punto gli ultimi dettagli, gli utenti potranno interagire su WhatsApp attraverso l’apposito pulsante “Mi piace”.

Stando a quanto scoperto dall’utente di cui sopra, lo si potrà utilizzare sia per interagire con gli stati degli utenti, sia per “liquidare” in quattro e quattr’otto un messaggio ricevuto in chat. Non sarà più necessario cercare il pollice tra le emoji, oppure scrivere una risposta: il sistema di reazione ricalcherà, in tutto e per tutto, quello, senz’altro più immediato, dei social network più famosi, così da garantire una comunicazione sempre più rapida.

Una scelta, quella del gruppo Meta, che fa il paio con le altre funzionalità in perfetto stile social già inserite su WhatsApp nei mesi. Ci riferiamo alla possibilità di aggiornare i propri stati e all’arrivo dei canali, tanto per fare un esempio. La rotta è insomma tracciata e ci sono buone ragioni per pensare che tutte le novità a venire viaggeranno, appunto, nella stessa direzione verso la quale viaggia l’inserimento del “Mi piace” sulla nota applicazione del gruppo Meta.