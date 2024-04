Frosinone-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Bologna è una partita valida per la trentunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Da febbraio il Bologna non fa altro che vincere: se escludiamo la sconfitta con l’Inter capolista al “Dall’Ara”, gli uomini di Thiago Motta continuano ad accumulare vittorie su vittorie. L’ultima è arrivata, puntuale, lunedì scorso contro il fanalino di coda Salernitana, demolito 3-0 grazie alle reti di Lykogiannis, Saelemaekers e Orsolini. I felsinei ogni volta che scendono in campo danno la sensazione di divertirsi e non sembrano soffrire di vertigini, nonostante ormai da mesi siano stabilmente la quarta forza del campionato.

La Champions League – due parole impronunciabili ad inizio stagione – inizia a diventare sempre più concreta e dopo il successo sui campani sono tornati ad essere 5 i punti di vantaggio sulla Roma, nel frattempo inciampata a Lecce. Mentre continuano a susseguirsi le indiscrezioni di mercato sui gioielli rossoblù e sullo stesso Motta, arrivano altre due gare alla portata (Frosinone, Monza) prima dello scontro diretto coi giallorossi di De Rossi all’Olimpico. La prima tappa è quella in Ciociaria, contro una squadra che dopo uno straordinario girone d’andata è calata improvvisamente ed ora non è più sicura della salvezza. Al Frosinone i tre punti mancano da gennaio (3-1 al Cagliari) e da allora hanno portato a casa a malapena tre pareggi. Una settimana fa quello con il Genoa (1-1) ma la classifica resta deficitaria: giallazzurri quartultimi a pari punti con l’Empoli.

Frosinone-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Di Francesco confermerà la difesa a tre, formata da Lirola, Okoli e Romagnoli, mentre a centrocampo rientra Mazzitelli, preferito all’acciccato Brescianini. Davanti riecco il tridente formato da Soulé, Cheddira e Reinier.

Nel Bologna rivedremo Zirkzee dal 1′: l’olandese era rimasto inizialmente in panchina contro la Salernitana. Dietro di lui Ferguson e Fabbian, esterni alti invece Orsolini e Saelemaekers con Freuler davanti alla difesa.

Come vedere Frosinone-Bologna in diretta tv e in streaming

Frosinone-Bologna è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Stirpe” di Frosinone e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Frosinone-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Frosinone è in casa che finora ha dato il meglio di sé ma per fare punti contro questo Bologna servirà una vera e propria impresa. Si può stare con la squadra di Motta in una gara che promette emozioni, dal momento che i due allenatori prediligono un tipo di gioco offensivo e propositivo. Entrambe dovrebbero segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Frosinone-Bologna

FROSINONE (3-4-3): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Cheddira, Reinier.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee.

Il Frosinone riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2