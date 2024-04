Champions League, la finale è storica: tutto deciso

Champions League, la finale è storica. E secondo gli esperti è già tutto deciso. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Di dubbi non ce ne stanno

Tra poco torna anche la Champions League. E purtroppo non ci sarà nessuna italiana: Inter, Napoli e Lazio sono state buttate fuori, e il Milan che era la quarta ha chiuso al girone. Niente da fare quindi, e speriamo che il prossimo anno ci possano essere quei cinque club che potrebbero dare qualche opportunità in più.

Nelle prossime settimane le migliori d’Europa torneranno in campo. E il tabellone ha dato un’indicazione importante: Real Madrid e Manchester City in finale non si potranno incontrare. Anzi, una delle due non arriverà nemmeno in semifinale visto che Guardiola e Ancelotti si sconteranno nel prossimo turno. Una finale anticipata, giocata però sui 180minuti e non sui 90 previsti nella notte di Wembley, teatro della finale.

Champions League, ecco la finale

E secondo i bookmaker chi è la squadra favorita tra quella della Liga e quella della Premier League? Secondo gli esperti di Bet365 sono i campioni in carica a dover andare avanti. In questo caso gli analisti si spingono oltre, pronosticando quella che potrebbe essere la finale più probabile. Il tabellone, come detto, è decisivo. Visto che dall’altro lato il Psg, con quel Mbappé che lascerà alla fine dell’anno, che si potrebbe trovare alla fine della stagione a giocarsi il trofeo più importante, quello cercato anche con Messi e Neymar in attacco, e mai arrivato.

Sì, la finale più probabile (doppiamente storica, perché sarebbe la prima assoluta e l’ultima con questo format) è proprio City-Psg, che si gioca a 5,50 volte la posta. E poi? E poi c’è City-Barcellona a 6 (che scontro sarebbe per Guardiola contro la sua ex squadra) e infine City-Atletico a 11 volte la posta. La meno probabile? Real Madrid-Borussia Dortmund e Bayern Monaco-Borussia Dortmund si giocano entrambe a 51 volte la posta. Sì, appare proprio impossibile che possa andare in questo modo.