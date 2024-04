WhatsApp, c’è un trucchetto che devi conoscere: nessuno ti vedrà

WhatsApp, finalmente avrai la possibilità di farlo senza che nessuno ti veda: riservatezza ai massimi livelli.

Garantire agli utenti la massima riservatezza sembra essere, da un po’ di tempo a questa parte, la missione prioritaria delle principali piattaforme. Il gruppo Meta, ma anche Google ed altri colossi del web, sono costantemente alla ricerca di opzioni che permettano ai fruitori di muoversi nel cyberspazio in totale sicurezza, senza avere nulla da temere.

Si può navigare in incognito, ad esempio, con la certezza di non lasciare nel browser alcuna traccia del proprio passaggio e dei siti visitati. Ma si può anche, sui social media, impostare il proprio profilo come privato, in maniera tale che solo un ristretto numero di persone possa accedere ai contenuti che pubblichiamo sulle nostre bacheche. E poi c’è WhatsApp, che sul fronte della tutela dei propri utenti è sempre stata parecchio all’avanguardia. Tanto è vero che ha proposto, tra le altre cose, opzioni come il lucchetto chat, la non visualizzazione dell’ultimo accesso alla piattaforma, perfino la disabilitazione della doppia spunta blu.

C’è un solo aspetto che, almeno fino, il gioiello di Mark Zuckerberg non ha curato, sebbene non sia escluso che possa farlo in futuro. Ancora oggi, mentre un utente si trova all’interno di una chat e sta inviando un messaggio a qualcuno, compare la dicitura “Sta scrivendo”. Non è possibile disabilitare la scritta attraverso WhatsApp, ma esiste un piccolo trucchetto che vi permetterà di scrivere in totale sicurezza senza che nessuno si accorga del fatto che siete, in quel momento, “fisicamente” presenti all’interno della chat.

WhatsApp, la privacy è tutto: devi solo fare questo

Potreste aver pensato che vi occorra scaricare un’app di parti terze, ma non è così. Per rimuovere quella scritta sarà sufficiente seguire le istruzioni che stiamo per fornirvi et voilà, sarete al riparo per sempre da occhi indiscreti e curiosi.

Per togliere la scritta “Sta scrivendo” da WhatsApp, sarà necessario in primo luogo attivare la modalità aereo, che disattiva come noto sia i dati mobili che la connessione al wi-fi. A quel punto, dovrete accedere a WhatsApp, scrivere il messaggio e inviarlo. Non essendoci una connessione attiva non lo inoltrerà istantaneamente, ma solo nel momento in cui avrete disattivato la modalità aereo e ripristinato i dati mobili o il wi-fi.

Così facendo, la persona alla quale avete inoltrato il messaggio non vedrà che siete online, così come non comparirà sul suo schermo la dicitura che non volete appaia. Problema risolto in un battibaleno, dunque: la vostra privacy è al sicuro.