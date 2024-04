Formazioni ufficiali Juventus-Lazio: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Allianz Stadium. Ecco le ultime dritte.

L’attesa è finita. A poco più di 72 ore dal triplice fischio della gara dell’Olimpico, Juventus e Lazio sono ancora faccia a faccia. Questa volta, però, i bianconeri e i biancocelesti non si contendono tre punti in classifica, ma il pass per la finale di Coppa Italia. Tutto pronto all’Allianz Stadium per una gara che potrebbe decidere, in un senso o nell’altro, il futuro prossimo di Massimiliano Allegri. Di ritorno dalla squalifica, Vlahovic ritorna al centro dell’attacco.

Il totem serbo agirà al fianco di Federico Chiesa, nel 3-5-2 con il quale il tecnico livornese spera di ritrovare gli equilibri smarriti. Sul fronte biancoceleste, invece, da segnalare la presenza dal 1′ di Immobile, scortato da Felipe Anderson e Luis Alberto. Di seguito le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.

Juventus-Lazio, il pronostico marcatori

Assuefatta da un inizio di 2024 assolutamente scialbo, la Juve non può non aggrapparsi alla verve realizzativa di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo ha un conto in sospeso con i biancocelesti, una delle sue vittorie preferite. Desideroso di riscattare l’ingenuità contro il Genoa, l’attaccante serbo molto presumibilmente si vorrà caricare la squadra sulle spalle. Rispetto alla gara di sabato scorso, la Juve sarà chiamata giocoforza a creare maggiori trame offensive. Il numero 9 bianconero potrebbe dunque riuscire ad imprimere il suo sigillo, magari di testa (specialità della fabbrica).

Probabili ammoniti e tiratori di Juventus-Lazio

La Lazio ha tutte le carte in regola per presentarsi con regolarità dalle parti di Perin. Luis Alberto e Felipe Anderson, ad esempio, potrebbero chiamare in causa l’estremo difensore della Juventus con almeno una conclusione ciascuno indirizzata nello specchio della porta. Occhio, però, anche agli inserimenti di Vecino. Vero e proprio maestro nelle sortite a fari spenti, l’ex Inter potrebbe rivelarsi un fattore importante della gara e tentare la conclusione almeno una volta. Nell’aridità più totale della manovra della Juventus, invece, la gamba e il guizzo negli inserimenti di Mckennie e Rabiot potrebbero consentire loro di presentarsi dalle parti di Mandas almeno una volta.

Il texano e il francese rappresentano due opzioni tiratori golose, ma occhio alle palle inattive. Spesso un fattore nel corso delle situazioni da calcio da fermo, Gatti dovrebbe riuscire ad indirizzare almeno una volta il pallone nello specchio avversario. Proprio l’ex Frosinone, però, è uno dei candidati più autorevoli a finire sul taccuino del direttore di gara. Se puntato con una certa regolarità da Zaccagni, infatti, il braccetto di destra della Juve potrebbe patire i contestuali inserimenti di Felipe Anderson a spezzare le marcature preventive. Stesso discorso per Danilo: per i due centrali della Juve il rischio giallo è concreto, vista anche l’importanza della posta in gioco. In casa Lazio, invece, in ottica ammoniti fari puntati soprattutto su Guendouzi e Patric.