Juventus-Lazio, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Juventus-Lazio è una partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Coppa Italia rimette di fronte Juventus e Lazio a distanza di poco più di 72 ore dalla sfida andata in scena lo scorso sabato in campionato e decisa da un colpo di testa del biancoceleste Marusic in pieno recupero.

Una partita che ha permesso ad Igor Tudor, sbarcato nella Città Eterna due settimane fa per prendere il posto del dimissionario Maurizio Sarri, di esordire con un successo (1-0), fondamentale per alzare il livello di autostima dopo un periodo burrascoso e soprattutto per continuare a credere all’Europa. Ma allo stesso tempo la gara dell’Olimpico ci ha detto che i bianconeri non sono affatto fuori da quel tunnel in cui si sono andati a cacciare da fine gennaio in poi (7 punti conquistati in nove giornate, solo le tre squadre che oggi sono in zona retrocessione hanno fatto peggio nello stesso periodo). Va da sé che la Coppa Italia acquisisca adesso un valore ancora più speciale: vincere la coppa, infatti, consentirebbe a Juve e Lazio di rendere più dolce una stagione che finora ha riservato quasi solo amarezze e delusioni.

Una coppa che vale tanto

La squadra di Massimiliano Allegri nei primi due turni – giocati lo scorso gennaio, prima della “tempesta” che si sarebbe abbattuta qualche settimana più tardi – ha strapazzato Salernitana e Frosinone, risultando pure straordinariamente prolifica (10 gol realizzati tra campani e ciociari, incassandone soltanto uno).

La Lazio invece si è imposta di misura con Genoa e Roma, rispettivamente negli ottavi e nei quarti. In entrambi i casi bastò un gol – tenendo al contempo la porta inviolata – per superare il turno e approdare in semifinale. Tudor ha già apportato le prime modifiche tattiche – sdoganato il 3-4-2-1, suo marchio di fabbrica – e contro la Juventus sabato sono sembrate funzionare, visto che per la prima volta dopo oltre un mese la Lazio è riuscita a tenere la porta inviolata. La vittoria sulla Signora è valso il sorpasso al Napoli al settimo posto, anche se la Champions League resta molto lontana (il Bologna quarto ha 11 punti in più).

Non sono più certi di finire tra le prime quattro invece Danilo e compagni, che ora iniziano a sentire il fiato sul collo del Bologna – gli emiliani sono a -2 – devono invertire la rotta il prima possibile. Allegri per ritrovare i gol – la Juve non segna da ben 180 minuti – si riaffiderà al rientrante Vlahovic. Toccherà a lui fare coppia con Chiesa, mentre in difesa il duello è tra Gatti e Rugani. Ne cambia diversi invece Tudor, a cominciare dall’avvicendamento in attacco tra Castellanos e Immobile, con il capitano pronto a ripartire titolare. Dal 1′ anche Patric, Guendouzi, Vecino e Luis Alberto.

Come vedere Juventus-Lazio in diretta tv e streaming

Juventus-Lazio è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà all’Allianz Stadium di Torino. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 506 del digitale). Sarà possibile vedere Juventus-Lazio anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

La squadra con le spalle al muro, in questo caso, è la Juventus. Per i bianconeri la posta della doppia sfida con i biancocelesti in Coppa Italia, è difatti ancora più alta, alla luce del momento di crisi che stanno attraversando. La squadra di Allegri deve per forza evitare la sconfitta per non essere poi obbligata ad una complicata rimonta nella semifinale di ritorno all’Olimpico e secondo noi dovrebbe riuscirci. Potremmo dunque assistere ad una sfida per larghi tratti bloccata come quella di sabato scorso, con la Lazio che tenterà di uscire dallo Stadium con un risultato positivo e per questo cercherà prima di tutto di non subire gol. Il numero di reti complessive sarà verosimilmente inferiore a quattro.

Le probabili formazioni di Juventus-Lazio

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile.

Juventus-Lazio: chi vince? Juventus

Pareggio

Lazio View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1