I pronostici di martedì 2 aprile: Premier League, Coppa Italia e non solo

I pronostici di martedì 2 aprile: al via le semifinali di andata di Coppa Italia, in campo anche Premier League, Eredivisie e Saudi Pro League.

A pochi giorni dalla sfida di campionato Juventus e Lazio tornano ad affrontarsi a campi invertiti per la semifinale di andata di Coppa Italia. La posta in palio è ancora più alta, così come alta sarà l’attenzione delle due difese per non compromettere la qualificazione. Attesa una partita bloccata soprattutto nel primo tempo, con i bianconeri che comunque dovrebbero quanto meno evitare la sconfitta.

Torna subito in campo anche la Premier League: Newcastle favorito sull’Everton, promettono gol Nottingham-Fulham, Bournemouth-Crystal Palace e il big match tra West Ham e Tottenham.

Pronostici altre partite

Attesi almeno tre gol complessivi in Excelsior-PSV di Eredivisie e nel campionato arabo per le partite che vedranno in campo l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al Hilal dell’ex Lazio Milinkovic Savic.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Juventus vincente o pareggio e meno di quattro gol complessivi in Juventus-Lazio, Coppa Italia, ore 21:00

Vincenti

• PSV (in Excelsior-PSV, Eredivisie, ore 20:00)

• Newcastle (in Newcastle-Everton, Premier League, ore 20:30)

• Lione (in Lione-Valenciennes, Coppa di Francia, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Excelsior-PSV, Eredivisie, ore 20:00

• Abha-Al Nassr, Saudi Pro League, ore 21:00

• Al Hilal-Al Akhdoud, Saudi Pro League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Nottingham-Fulham, Premier League, ore 20:30

• Bournemouth-Crystal Palace, Premier League, ore 20:45

• West Ham-Tottenham, Premier League, ore 21:15

Il “clamoroso”

West Ham vincente e almeno un gol per squadra (in West Ham-Tottenham, Premier League, ore 21:15)