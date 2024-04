Bournemouth-Crystal Palace, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Bournemouth-Crystal Palace è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:45: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Da un lato una squadra che è ormai a pochi centimetri dalla salvezza aritmetica, messa in cassaforte grazie ai due successi di fila negli scontri diretti con Luton Town ed Everton, battuti rispettivamente 4-3 e 2-1 (in entrambi i casi i gol decisivi sono stati segnati nel finale). Dall’altro, invece, c’è il Crystal Palace, a cui servono ancora una decina di punti per essere certo di giocare in Premier League anche l’anno prossimo.

Il rendimento delle Eagles è migliorato nettamente da quando la società ha scelto di allontanare l’esperto Roy Hodgson: con l’ex Eintracht Francoforte Oliver Glasner al timone sono arrivate un paio di vittorie fondamentali, come quella ottenuta ai danni del Burnley prima della sosta ma hanno mosso la classifica pure i pareggi con Everton e Luton Town. È terminata con un nulla di fatto anche la sfida di sabato scorso contro il Nottingham Forest, altra squadra impelagata nella lotta per non retrocedere (1-1), con Wood che ha reso vano il vantaggio Palace di Mateta. Insomma, la zona rossa è distante 8 punti – i londinesi hanno anche una gara da recuperare rispetto al Luton – ma c’è ancora da sudare per arrivare alla fatidica soglia della tranquillità.

Discorso diverso, dicevamo, per il Bournemouth di Andoni Iraola, che con un finale di stagione esaltante può addirittura puntare alla parte sinistra della classifica. I rossoneri vengono da quattro risultati utili (2 vittorie e due pareggi) e, con 38 punti conquistati in 29 giornate, non sono neppure lontanissimi dal Newcastle settimo.

Come vedere Bournemouth-Crystal Palace in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bournemouth e Crystal Palace, in programma martedì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Nelle ultime partite la buona sorte non ha di certo voltato le spalle al Bournemouth, squadra che in ogni caso merita di salvarsi con enorme anticipo, come sicuramente avverrà. Le Cherries raramente segnano meno di due gol a partita ma al tempo stesso di reti ne subiscono parecchie: ecco perché contro il Palace ci aspettiamo un match movimentato, in cui entrambe andranno a segno.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Crystal Palace

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Zabarnyi, Mepham, Kelly; Adams, Cook; Semenyo, Kluivert, Tavernier; Solanke.

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Ward, Andersen, Richards; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Ayew, Mateta, Eze.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2