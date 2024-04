Scommesse, Pasqua col botto: gol da 8mila euro

Scommesse, una Pasqua col botto. In questo modo è riuscito a vincere 8 mila euro puntando solamente su un segno. Ecco quello che è successo

Ha passato una Pasqua con grande stile e una Pasquetta chissà come. Perché sappiamo benissimo che in Inghilterra, quando c’è da festeggiare qualcosa, non badano proprio a spese. Soprattutto se parliamo di qualche bicchiere in più. Siamo certi che questo fortunato scommettitore ha superato questi giorni proprio in questo modo: bevendo qualcosa di diverso e divertendosi. Perché nello scorso fine settimana ha piazzato una vincita davvero clamorosa.

Ha scelto – così come riporta il sito ufficiale BetFair – dodici partite tra Premier League inglese e quella scozzese, e per tutte, senza nemmeno pensarci più di tanto, ha deciso di piazzare lo stesso pronostico. Non i classici 1, X o 2 (anche perché probabilmente, visto che c’era il Chelsea in mezzo, la scommessa l’avrebbe sicuramente persa). Ma per tutte le gare che vi andiamo ad elencare ha scelto il gol. Sì, proprio così: ha deciso che tutte queste squadre nel corso della partita avrebbero trovato entrambe la via della rete. E così è stato.

Scommesse, il colpo è clamoroso

Già riuscire a centrare quattro o cinque partite in questo modo ci pare abbastanza difficile. Figuriamoci riuscirsi per dodici partite. E vabbè che forse l’aria pasquale ha aperto le difese come noi abbiamo aperto l’uovo di Pasqua, ma rimane comunque una bella botta di fortuna perché probabilmente – siamo quasi certi di questo – non ci ha nemmeno pensato quando ha deciso di giocare queste partite. Intuito, istinto, tutto quello che volete. Però non ci venite a dire che era una scommessa studiata a tavolino.

Insomma, con poco più di 10euro ha portato a casa 8mila euro. E le 12 partite scelte erano quelle che potrete vedere sotto, nel post che vi riportato targato BetFair che ha fatto chiarezza sulla questione. Un colpo incredibile, insomma, di quelli che succedono una sola volta nella vita. Di quelli che tutti noi sogniamo di centrare. Ma che difficilmente ci riusciamo.