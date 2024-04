Burnley-Wolverhampton è una partita valida per la trentunesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 20:45: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Continua a dare segnali di vita il Burnley di Vincent Kompany, reduce da ben tre risultati utili consecutivi: in stagione non era mai stato così continuo. Due pareggi esterni, entrambi contro squadre londinesi (West Ham e Chelsea) e una vittoria, la prima dopo oltre due mesi, contro il Brentford.

Non ha intenzione di mollare, dunque, la squadra guidata dal tecnico belga, che rischia di retrocedere subito in cadetteria dopo la sensazionale cavalcata dello scorso anno, quando ottenne la promozione aritmetica con oltre un mese d’anticipo. L’obiettivo salvezza, del resto, è ancora possibile: il Burnley, con i 5 punti conquistati nelle ultime tre giornate, si è portato a -4 dal Nottingham Forest quartultimo, precipitato dopo la penalizzazione. Ergo, in gioco ci sono anche i Clarets, che peraltro da qui a maggio non avranno un calendario impossibile, incontrantando poche big sulla loro strada. Infonde fiducia (e coraggio), in vista dell’importantissima sfida con il Wolverhampton, il fatto di aver strappato un punto sabato scorso in casa del Chelsea a Stamford Bridge. Il Burnley a Londra non ha mai mollato, riuscendo a pareggiare per ben due volte nonostante l’inferiorità numerica per via dell’espulsione di Assignon (2-2).

Non è stata una Pasqua serena invece per i Wolves, sconfitti 2-0 dai “vicini di casa” dell’Aston Villa. Si tratta del terzo k.o. nelle ultime quattro partite per i nero-oro, sconfitti anche dal Coventry, club che milita in Championship, nei quarti di FA Cup. Flessione preoccupante per la squadra allenata da Gary O’Neil, sulla carta ancora in lotta per l’Europa: il settimo posto, infatti, rimane distante appena quattro lunghezze.

Come vedere Burnley-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida tra Burnley e Wolverhampton, in programma martedì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Si può dare fiducia ad un Burnley apparso in crescita nelle ultime giornate e disposto a dare il tutto per tutto per portare a casa la salvezza. Il Wolverhampton, infatti, potrebbe non avere la stessa “fame” dei Clarets, sabato scorso capaci di riacciuffare due volte il Chelsea nonostante un uomo in meno.

Le probabili formazioni di Burnley-Wolverhampton

BURNLEY (4-4-2): Muric; Taylor, O’Shea, Esteve, Vitinho; Larsen, Cullen, Berge, Odobert; Fofana, Foster.

WOLVERHAMPTON (3-4-3): José Sa; Bueno, Kilman, Toti Gomes; Semedo, Joao Gomes, Doyle, Ait-Nouri; Sarabia, Chiwome, Lemina.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1