Lotto, si è rifatto vivo il ritardatario: 1,7 milioni di euro

Lotto, nel corso di una delle ultime estrazioni si è rifatto vivo il numero ritardatario. Un colpo clamoroso: vincite per quasi 2milioni di euro. Ecco quello che è successo

Questa è la seconda volta nello spazio di pochissimi giorni che vi raccontiamo di numeri ritardatari che in maniera improvvisa tornano a farsi vedere. Improvvisa ma non inaspettata, visto che a quanto pare – così come riportato da Agimeg.it – molti ci credevano. Basta vedere l’importo di vincite clamoroso che ha regalato. Insomma, un colpo davvero incredibile.

Una delle ultime estrazioni del Lotto ha avuto un unico, solo, e grandissimo protagonista: il 47 che è uscito sulla ruota di Palermo. Questo numero, nel capoluogo siciliano, mancava da ben 125 estrazioni. Più di un quarto delle vincite (25,85% del totale) è arrivato appunto grazie a questa uscita. E andiamo a vedere nel dettaglio come, queste somme, sono state distribuite.

Lotto, 1,7 milioni con il 47

Una delle vincite più alte è stata centrata proprio in un comune vicino a Palermo: a Trapani infatti con un terno formato dai numeri 47-62-78, un fortunato ha portato a casa la bellezza di 7.125 euro, a fronte di una spesa complessiva di 3 euro. Bella vincita.

Ma non è quella più alta. La possiamo descrivere solamente come una delle tante. Sì, perché a Porto Cesario, comune in provincia di Lecce in Puglia, un altro fortunato scommettitore ha portato a casa sempre con un terno e sempre con il 47 in mezzo, quasi sedicimila euro. Sono 15.875 per la precisione. Ma poco cambia alla fine della fiera. Pochi euro in meno in questo caso non spostano nulla. Insomma, un ritardatario che ha fatto felici moltissime persone. Ma come vi abbiamo spiegato già in precedenza in più di un’occasione, il fatto che un numero non esca non vuole dire che lo farà nelle prossime settimane. Non è scritto da nessuna parte che ci sono delle probabilità maggiori visto che a ogni estrazione sono sempre 90 i numeri su quali si può puntare. Solamente una questione di scaramanzia e di fortuna. Niente di più. E questa in alcune occasioni paga. No, di dubbi in questo caso non ce possono proprio essere.