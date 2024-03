Real Madrid-Athletic Bilbao, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Athletic Bilbao è una gara valida per la trentesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Nel momento in cui scenderà in campo contro l’Athletic Bilbao al Bernabeu, il Real Madrid di Carlo Ancelotti conoscerà già il risultato del Barcellona. Quindi, senza dubbio, e in ogni caso, le motivazioni saranno doppie. In caso di vittoria catalana infatti il distacco tornerebbe a meno cinque; in caso di mancata affermazione degli uomini di Xavi, i Blancos potrebbero dare il colpo del ko al campionato spagnolo concentrandosi poi sulla Champions League. Insomma, noi non abbiamo dubbi su come finirà questa partita.

Direte voi: il Bilbao è una squadra forte, costruita per stare in alto. Vero, verissimo: gli ospiti di Valverde sono quarti nella Liga e vorrebbero mantenere la posizione sull’Atletico Madrid, un solo punto dietro. Ma in questo momento, e cioè quando i punti valgono doppio, le squadre come il Real Madrid e poche altre al mondo riescono sempre a tirare fuori qualcosa di diverso. Altrimenti non sarebbero così forti. Altrettanto vero che c’è stata la sosta di mezzo, ma questa ha rispedito indietro dei giocatori che hanno dato spettacolo con le proprie nazionali e che quindi vivono anche uno bello stato di euforia. Insomma, il match del Bernabeu sembra essere davvero indirizzato.

Negli ultimi tre confronti a Madrid tra le due squadre il Real ha vinto due volte – senza subire gol – e pareggiato una. Diciamo che questa volta, invece, il risultato, nonostante i tre punti dovrebbero andare alla squadra del tecnico italiano, potrebbe essere diverso.

Come vedere Real Madrid-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

Real Madrid-Athletic Bilbao, valida per la ventinovesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Sì, pensiamo che il Real Madrid possa vincere ma pensiamo anche che l’Athletic Bilbao possa riuscire almeno a trovare un gol durante l’arco dei 90minuti. Match che quindi regalerà, anche, almeno tre reti complessive, forse anche quattro. Ma per i tre punti non riusciamo proprio ad aver dubbi per quanto vi abbiamo raccontato nella prima parte di questo articolo.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Athletic Bilbao

REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; de Marcos, Vivian, Alvarez, Lekue; Ruiz de Galarreta, Prados Diaz; Inaki Williams, Gomez, Nico Williams; Guruzeta.



POSSIBILE RISULTATO: 3-2