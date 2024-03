I pronostici di domenica 31 marzo: Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga

I pronostici di domenica 31 marzo: Serie A ferma nel giorno di Pasqua, si gioca in Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga.

La Serie A si ferma nel giorno di Pasqua, ma non mancano le partite di altissimo livello in questa domenica di calcio. In Premier League c’è il big match tra Manchester City e Arsenal di fondamentale importanza per il titolo: gol in arrivo anche in Liverpool-Brighton, con i Reds che proveranno ad approfittare dello scontro diretto battendo la squadra di De Zerbi.

Non è da meno il big match che si gioca in Francia tra Marsiglia e PSG: previsto almeno un gol per squadra anche in Real Madrid-Athletic Bilbao, il posticipo serale della Liga spagnola.

Pronostici altre partite

In Bundesliga vittoria ampiamente alla portata in casa per lo Stoccarda: la squadra rivelazione della Bundesliga in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League parte favorita contro l’Heidenheim.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Liverpool vincente e almeno tre gol complessivi in Liverpool-Brighton, Premier League, ore 15:00

Vincenti

• Stoccarda (in Stoccarda-Heidenheim, Bundesliga, ore 15:30)

• Feyenoord (in Feyenoord-Utrecht, Eredivisie, ore 14:30)

• Manchester City (in Manchester City-Arsenal, Premier League, ore 17:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Zwolle-Ajax, Eredivisie, ore 12:15

• Feyenoord-Utrecht, Eredivisie, ore 14:30

• Liverpool-Brighton, Premier League, ore 15:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Manchester City-Arsenal, Premier League, ore 17:30

• Marsiglia-PSG, Ligue 1, ore 20:45

• Real Madrid-Athletic Bilbao, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

Real Madrid vincente e almeno un gol per squadra (in Real Madrid-Athletic Bilbao, Liga, ore 21:00)