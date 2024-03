Alaves-Real Sociedad, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Alaves-Real Sociedad è una gara valida per la trentesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Psg, la Real Sociedad di Alguacil ha reagito, piazzando due importantissime vittorie in campionato che l’hanno rimessa in corsa per la qualificazione europea del prossimo anno. La massima competizione è difficile, però tra Conference ed Europa League, con questo ritmo, il pass si potrebbe staccare.

Le qualità della squadra che ha chiuso il girone davanti all’Inter non le conosciamo di certo noi. Ma la Real Sociedad ha attraversato un periodo davvero difficile nel corso dei mesi passati che forse è riuscita a mettersi alle spalle. Lo scopriremo nel match contro l’Alaves, in programma nel tardo pomeriggio di domenica di Pasqua. Ma come ci arrivano i padroni di casa? Che motivazioni hanno? Andiamo a vederlo insieme.

I padroni di casa hanno dieci punti di vantaggio sul Cadice, squadra terz’ultima in classifica e che al momento andrebbe in Segunda. Un vantaggio molto rassicurante anche perché nel mezzo ci sono anche diverse squadre. Insomma, di motivazioni non ce ne stanno parecchie, ma ci sono ancora nove giornate al termine del campionato quindi alcune soddisfazioni si possono ancora togliere. Pensare però, con la classifica che regala il campionato spagnolo, la Real Sociedad possa perdere, ci appare davvero esagerato.

Come vedere Alaves-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Alaves-Real Sociedad, valida per la ventinovesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

La Real Sociedad ci crede, dopo due vittorie di fila. E gli uomini di Alguacil vogliono il terzo colpo consecutivo. Ci riusciranno? Difficile, ma non impossibile, dentro una gara che dovrebbe anche regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Alaves-Real Sociedad

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Abqar, Marin, Lopez; Blanco, Guevara; Rioja, Guridi, Vicente; Omorodion.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Galan; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyazarbal, Becker.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2