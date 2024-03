Auguri di Buona Pasqua, le immagini più belle da inviare su WhatsApp

WhatsApp, ecco una carrellata di immagini belle e divertenti da inviare in chat ad amici e parenti per augurare loro Buona Pasqua.

Sarebbe bello possedere il dono dell’ubiquità e avere la possibilità di trascorrere la Santa Pasqua, grazie ad esso, con tutte le persone che ci stanno a cuore. Purtroppo non si può e anche quest’anno dovremo accontentarci di fare gli auguri solo virtualmente, a distanza, a molte di queste persone.

Fortuna che la tecnologia non conosce barriere e che esistono tantissimi modi per sentirsi vicini, anche quando di mezzo ci sono molti chilometri e non è possibile abbracciarsi in carne ed ossa. Per rendere questa festa così speciale abbiamo pensato che ti occorressero, per iniziare, delle immagine colorate e divertenti, da inviare ad amici e parenti su WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger e così via. Non dovrai fare altro che scegliere quella che più ti piace, effettuare il download sul tuo dispositivo e condividerla, poi, con tutte le persone che avrai voglia di raggiungere in questa Santa Pasqua.

Pasqua 2024, gli auguri viaggiano a mezzo chat

C’è chi dice che siano i soldi a fare la felicità, ma il segreto per una vita pienamente soddisfacente non è il denaro. È, bensì, la felicità, e non c’è niente di più bello che si possa augurare ad una persona a noi cara in occasione della Santa Pasqua 2024. Questa cartolina, quindi, calza a pennello: non ti resta che farla girare su WhatsApp.

Auguri divertenti per la Pasqua 2024

Conosci qualcuno che ama follemente i cani? Bene, questa immagine fa proprio al caso tuo e suo: questo esercito di simpaticissimi amici a quattro zampe renderà unici ed inimitabili i tuoi auguri per la Pasqua 2024. E il destinatario, stanne certo, adorerà la cartolina che gli avrai inoltrato su WhatsApp.

Anche su WhatsApp puoi metterlo nero su bianco

Dei tulipani, un dolcissimo coniglietto di colore rosa e una lavagna con su scritto Buona Pasqua. Questa immagine è perfetta per gli utenti più pigri che non hanno tempo o voglia di corredare la propria cartolina con una frase ad effetto: dice già tutto da sé e non c’è bisogno, quindi di aggiungere altro.

Prendili per la gola: una carrellata di cioccolato per tutti

La distanza non rende possibile, oltre che gli abbracci, gli scambi di regali. Per questo motivo questa cartolina potrebbe essere perfetta per te che sei in cerca di un “dono” virtuale da inviare tramite WhatsApp. E cosa c’è di meglio di una manciata di ovetti di cioccolato, per augurare Buona Pasqua a tutti?