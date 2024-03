Fiorentina-Milan 1-2, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Fiorentina-Milan: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 30 marzo 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Dopo la pausa delle Nazionali, il Milan di Pioli gioca il match serale, il giorno prima di Pasqua, in casa della Fiorentina. L’obiettivo dei rossoneri è consolidare il secondo posto e dar seguito all’incoraggiante serie di risultati positivi. La Viola è chiamata invece a non perdere ulteriormente terreno nei confronti del settimo posto (al momento occupato dal Napoli).

La squadra di Italiano deve anche reagire dopo la notizia sconvolgente della scomparsa di Joe Barone: la perdita del dirigente ha provato tutto l’ambiente. Vincenzo Italiano ha ritrovato tutti i suoi giocatori, e dopo lungo tempo si è rivisto anche Nico Gonzalez, ultimo a tornare alla base dopo gli impegni con la Nazionale. Pioli ha deciso di schierare Giroud unica punta in un 4-2-3-1 speculare al modulo scelto da Italiano.

Per la Fiorentina in attacco, invece, c’è il Gallo Belotti, supportato da Ikone, Beltran e Kouame. Sulla trequarti rossonera giocano Chukwueze, Loftus-Cheeek e Leao. Nel Milan non c’è Hernandez, squalificato. Pulisic parte dalla panchina. Nella Viola Dodo torna a sorpresa titolare dopo un lungo infortuni.

Momenti clou della sfida

Il Milan attacca nei primi minuti affidandosi ai lanci lunghi di Maignan e alle iniziative personali di Chukwueze. Per due volte Giroud spreca da buona posizione. La prima grande occasione per i rossoneri arriva solo dopo il quarto d’ora con Loftus-Cheek. L’inglese ispira Rafael Leao che subito crossa per Chukwueze: l’americano, di testa, trova un’ottima risposta del portiere dei toscani. Al 17′ Terracciano salva di nuovo su incornata di Tomori, coadiuvato da Belotti che spazza a centimetri dalla porta.

La Fiorentina risponde dieci minuti dopo, con Belotti che, solo di fronte a Maignan, non conclude di prima e si fa murare. Dopo la mezz’ora Reijnders innesca bene Rafael Leao che però tira troppo centrale. Di nuovo Leao, al 43′, spreca un ottimo suggerimento di Chukwueze.

A inizio secondo tempo, al 47′, Loftus-Cheek riesce a buttare dentro un pallone dopo un tacco di Rafael Leao e una scivolata a vuoto di Milenkovic. La Fiorentina non ci sta e pareggia dopo 3′: Beltran serve Duncan che da lontano indirizza il pallone nell’angolo basso, dove Maignan non arriva. Il Milan ritorna però subito in vantaggio al 53′ con Leao che sfrutta una palla in profondità superando agevolmente la difesa e poi saltando il portiere. AL 60′, c’è un’altra bella azione di Leao: il portoghese mette in mezzo, la Viola respinge in modo confusionario e Florenzi prova la botta da fuori, con Terracciano mette in angolo. Belotti ci prova al 64′ dopo aver perso l’equilibrio, Maignan fa un mezzo miracolo.

Il portiere francese si ripete al 72′: c’è una rimessa laterale intelligente di Kayode che innesca Mandragora, ma Maignan interviene con maestria. Il Milan subisce la pressione crescente della Viola. Gli uomini di Italiano, tuttavia, non riescono a tirare in porta. Nel recupero un lancio lungo di Maignan pesca Pulisic, che ci prova col sinistro e trova Terracciano pronto a deviare in angolo. I rossoneri blindano il secondo posto e si portano a -11 dall’Inter (che ha una gara in meno).

Tabellino e pagelle di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo (67′, Kayode), Milenkovic, Quarta (89′, Barak), Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikone (88′, Sottil), Beltran (79′, Nzola), Kouame (69′, Nico Gonzalez); Belotti. All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw (46′, Gabbia), Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders (62′, Musah); Chukwueze (75′, Pulisic), Loftus-Cheek, Leao (62′, Okafor); Giroud (82′, Jovic). All. Pioli

ARBITRO: Fabio Maresca sez. Napoli

MARCATORI: 47′, Loftus-Cheek: 50′, Duncan; 53′, Leao

NOTE: Ammoniti: 13′, Biraghi; 21′, Thiaw; 24′, Quarta; 90′, Tomori, 93′, Loftus-Cheek. Recupero: 5′

Il migliore in campo è Chukwueze, brillante in tutto il primo tempo e disposto al sacrificio nella seconda parte della gara (7,5). Bene anche Terracciano, che nel primo tempo salva almeno un paio di volte la porta viola e nulla può, nel secondo, sui due goal del Milan praticamente a porta vuota (6,5). Nel Milan i più deludenti sono Thiaw (sostituito a fine primo tempo) e Giroud, che sbaglia tutti i passaggi (5). Leao indovina un paio di giocate dopo aver sprecato tanto ed essersi sul più bello eclissato: pregevole il tacco che favorisce il goal e bella la galoppata per il 2-1 (7).

Loftus-Cheek non convince nel primo tempo ma si rende protagonista con la rete e poi con una prova muscolare nel secondo (7). Belotti parte un po’ molle in attacco, quando ha le occasioni buone le spreca malamente, ma nel secondo tempo prova a essere più cattivo e lotta su tutti i palloni; ha fra i piedi una palla goal nitida ma trova di fronte un grande Maignan (6).

Pessima gara di Milenkovic in difesa (4,5). Bene invece Florenzi: l’unico nella retroguardia del Milan a giocare con ordine, anche se le sue giocate non sono mai troppo funzionali (6). Gabbia è entrato male e tutta la difesa rossonera pare soffrire per i suoi errori e le sue indecisioni (5). Almeno tre gli interventi super di Maignan, autore di una prestazione superba (7,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro annulla su segnalazione del guardalinee il 3-1 del Milan con Pulisic: giusto. Poco giustificabile invece l’ammonizione a fine partita a Tomori.

Ecco gli highlights della gara

le immagini saranno come al solito disponibili dopo le 23:30