Formazioni ufficiali Fiorentina-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al “Franchi”. Ecco le ultime dritte.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan. Il match del “Franchi” è uno dei match di cartello di una giornata di Serie A che ha già regalato interessanti colpi di scena. Nel ricordo di Joe Barone, i Viola vogliono riprendere immediatamente la marcia in campionato. Dal canto suo, il Milan intende prepararsi al meglio in vista di un filotto di gare ufficiali che si preannuncia assolutamente vibrante, tra campionato e Coppa Italia. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone, Beltran, Kouame; Belotti. All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Fiorentina-Milan, il pronostico marcatori

In questo campionato il Milan è stato tutto fuorché impermeabile. La retroguardia rossonera ha prestato molto spesso il fianco ai guizzi degli avversari. Soprattutto in difesa, il “Diavolo” non ha convinto. Al cospetto di una squadra che ha fatto della produzione offensiva il proprio marchio di fabbrica, la compagine di Pioli potrebbe subire almeno un gol. A tal proposito, sembra essere Beltran il candidato più autorevole a siglare almeno una rete. Sul fronte opposto, alla luce della possibile configurazione della sfida, occhio a Rafa Leao. In crescita di condizione, l’attaccante portoghese vuole imprimere il suo sigillo in una sfida che molto spesso l’ha visto protagonista. Contro un assetto tattico molto propositivo, l’attaccante del Milan dovrebbe trovare spazi invitanti per esaltarsi e far male alla difesa avversaria. La sensazione è che il lusitano possa andare a segno almeno una volta.

Fiorentina-Milan, probabili ammoniti e tiratori

Da Loftus Cheek a Chukwueze, passando per Ikone e Mandragora: non sono poche le frecce nell’arco dei due allenatori. I quattro calciatori sopra citati hanno la grande chance di inquadrare lo specchio della porta almeno una circostanza, sfruttando il meglio dei rispettivi bagagli tecnici. Un guizzo, però, potrebbe essere rappresentato da Biraghi: il capitano Viola, esperto di calci piazzati, dovrebbe farsi minaccioso con almeno una conclusione indirizzata nella porta avversaria. Rischiano il cartellino giallo, infine, Dodo e Thiaw.