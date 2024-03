Modena-Bari e Como-SudTirol, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Modena-Bari e Como-SudTirol sono valide per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Modena e Bari sono due squadre che non se la passano benissimo. Fuori dai playoff, molto vicine alla zona retrocessione. Soprattutto la truppa di Beppe Iachini, che clamorosamente si trova a soli due punti di distanza dalla zona rossa. Inimmaginabile all’inizio della stagione.

Il Modena non vince da gennaio; il Bari da cinque partite di fila. In palio ci sono dei punti pesantissimi per il proprio obiettivo stagionale e le gambe potrebbero tremare. Nessuno vorrà sbagliare, nessuno vorrà prendersi dei rischi. E sappiamo che quando le partite si presentano con questo biglietto da visita molto spesso finiscono senza vincitori né vinti. Ed è proprio questa la sensazione per questa gara.

A due punti dalla zona promozione diretta, contro una squadra che ha comunque mostrato importanti segnali di risveglio nell’ultimo periodo, il Como del duo Roberts-Fabregas, in casa, non può sbagliare se vuole alimentare i sogni di gloria. I lombardi sono favoriti non solo perché giocano davanti ai propri tifosi, ma anche e soprattutto perché oggettivamente hanno una squadra importante, superiore a quella di Bolzano che sta cercando di salvarsi senza andare agli spareggi. Questa, a differenza dell’altra di questo articolo, ci appare comunque una partita abbastanza segnata, con un risultato molto ben indirizzato.

Come vedere Modena-Bari e Como-SudTirol in diretta tv e in streaming

Modena-Bari e Como-SudTirol sono in programma lunedì 1 aprile: la prima alle 12,30, la seconda alle 15:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Modena-Bari

Come spiegato prima nessuno si vuole prendere delle responsabilità. Troppo alta e pesante la posta in palio in questo match. Sì, entrambe cercheranno di vincerla e non ci sono dubbi, ma arrivati a un certo punto potrebbero anche tirare i remi in barca. Il pari sembra scritto.

Le probabili formazioni

MODENA (4-4-2): Seculin; Riccio, Pergreffi, Zaro, Cotali; Santoro, Gerli, Palumbo, Corrado; Gliozzi, Abiuso.

BARI (3-4-1-2): Brenno; Di Cesare, Vicari, Zuzek; Pucino, Maita, Benali, Dorval; Sibilli; Aramu, Puscas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1