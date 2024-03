Pisa-Palermo e Spezia-Ascoli, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Pisa-Palermo e Spezia-Ascoli sono valide per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Il Pisa cerca dei punti pesanti per la salvezza. Il Palermo invece per cercare di accorciare verso il secondo posto in classifica, e anche per difendere il quinto, che vorrebbe dire, semmai, giocare la prima gara dei playoff in casa. Due squadre che quindi hanno obiettivi diversi, è evidente, ma non per questo i toscani partono già battuti. Anzi.

Nonostante la sconfitta contro il Como prima della sosta, la formazione di Aquilani nel corso della stagione ha dimostrato parecchie volte di poter dire la propria, soprattutto in casa. Certo, i rosanero in trasferta hanno piazzato sicuramente dei colpi importanti e sono andati vicinissimi ad altrettanti. Ci aspettiamo, quindi, una sfida aperta, una di quelle che possono sicuramente divertire.

Nell’altro match che andiamo ad analizzare lo Spezia – che ribadiamo per gli uomini che ha a disposizione avrebbe sicuramente dovuto disputare un campionato diverso – ospita un Ascoli che cercherà di tirarsi fuori, anche lui, dalle zone difficili della graduatoria. Diciamo che sulla carta non ci dovrebbe essere partita: per lo Spezia è un’occasione troppo ghiotta per cercare di avvicinarsi alla salvezza diretta. Lunedì sera si potrebbe essere fuori dalla zona rossa.

Come vedere Pisa-Palermo e Spezia-Ascoli in diretta tv e in streaming

Pisa-Palermo e Spezia-Ascoli sono in programma lunedì 1 aprile: la prima alle 12,30, la seconda alle 15:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Pisa-Palermo

Quella di Pisa è una sfida da almeno una rete per squadra. Su questo pensiamo ci possano essere davvero pochi dubbi. Poi, infine, occhio al colpo esterno del Palermo che ha recuperato Lucioni in difesa e che quindi si presenta con la migliore formazione possibile. Corini sa come si vince lontano dal proprio pubblico.

Le probabili formazioni

PISA (4-2-3-1): Loria; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Barbieri; Marin, Esteves; Arena, Valoti D’Alessandro, Moreo.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakite, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2