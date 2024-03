Cremonese-FeralpiSalò e Sampdoria-Ternana, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Cremonese-FeralpiSalò e Sampdoria-Ternana sono valide per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Un brutto stop prima della sosta: una sconfitta inaspettata sul campo del SudTirol ha fatto perdere alla Cremonese di Stroppa la seconda posizione in classifica, per il momento occupata dal Venezia. Ma i lombardi, è ovvio, lotteranno fino alla fine per la promozione diretta. E contro la FeralpiSalò partono con tutti i favori del pronostico.

Non possiamo avere dubbi, e non si possono avere dubbi, per un match del genere. La Cremonese ha costruito in estate una formazione per vincere il campionato che si è ulteriormente rinforzata nello scorso mese di gennaio per centrare l’obiettivo stagionale. E sa benissimo che queste partite, contro formazioni che lottano per la salvezza, sono assolutamente da vincere. Sono da vincere a tutti i costi. E crediamo che i padroni di casa non avranno chissà quali problemi per riuscire nel proprio intento.

Bene invece la Sampdoria: la formazione di Pirlo viene da tre vittorie di fila e cercherà in tutti i modi la quarta affermazione per confermare la posizione playoff. Ovviamente favoriti i liguri contro una Ternana che invece lotta per riuscire a tirarsi fuori dalla zona playout. Ma in questo momento, la Samp, è una delle formazioni più in forma del campionato. E quindi nemmeno in questo caso possiamo avere dei dubbi su chi si prenderà la vittoria.

Come vedere Cremonese-FeralpiSalò e Sampdoria-Ternana in diretta tv e in streaming

Cremonese-FeralpiSalò e Sampdoria-Ternana sono in programma lunedì 1 aprile: la prima alle 18:00, la seconda alle 20:30. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cremonese-FeralpiSalò

In una gara da almeno tre reti complessive, la Cremonese vincerà questa partita e riprenderà la marcia per la Serie A. Per la FeralpiSalò le possibilità di tornare a casa con un risultato positivo sono davvero minime. E secondo noi nemmeno ci sono.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Vazquez, Zanimacchia; Johnsen, Coda.

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Pilati, Martella; Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto; Manzari, Butic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1