Cadice-Granada, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Cadice-Granada è una partita valida per la trentesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali la Liga riparte con lo scontro diretto per la salvezza tra Cadice e Granada, rispettivamente terzultimo e penultimo in classifica. Per gli ospiti si tratta con ogni probabilità di una delle ultimissime occasioni per rientrare in corsa, visto che i punti che al momento li separano dal Celta Vigo quartultimo sono addirittura 13.

Sì, il Granada ha ancora una gara da recuperare – lo scorso febbraio fu rinviata quella con il Valencia a causa di un incendio che provocò diverse vittime – ma il divario resta comunque molto ampio. E solo un’impresa potrebbe evitargli una retrocessione che, ad oggi, appare annunciata. Il club biancorosso però prima di alzare bandiera bianca vuole provarle tutte ed è per questo che, all’indomani dell’ennesima sconfitta con il Maiorca (1-0) ha nominato un nuovo allenatore, Jose Ramon Sandoval, che subentra all’esonerato Alexander Medina. La situazione in cui versa il Granada è di quelle disperate: dallo scorso agosto i Rojiblancos sono stati capaci di portare a casa un solo successo, guarda caso proprio all’andata contro il Cadice.

Salvezza ancora possibile invece per i gialloblù, attualmente a -5 dal Celta. Il Cadice è tornato a sperare grazie ai risultati ottenuti nell’ultimo periodo, come ad esempio la vittoria sull’Atletico Madrid, battuto 2-0 al Nuevo Mirandilla. L’imbattibilità degli Amarillos, tuttavia, è terminata dopo tre giornata: nell’ultimo match prima della sosta si sono arresi alla Real Sociedad, che ad Anoeta ha avuto la meglio 2-0.

Come vedere Cadice-Granada in diretta tv e streaming

La sfida tra Cadice e Granada, valida per la trentesima giornata della Liga, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Occasione da non fallire per il Cadice, che in caso di successo – sarebbe la seconda nelle ultime tre partite – si porterebbe a -2 dalla quartultima. Si può stare con gli uomini di Mauricio Pellegrino, di nuovo in corsa anche grazie al lavoro del tecnico argentino, in carica dallo scorso gennaio.

Le probabili formazioni di Cadice-Granada

CADICE (4-4-2): Ledesma; Iza, Ousou, Chust, J. Hernandez; Navarro, Kouamé, Alcaraz, Sobrino; C. Ramos, Juanmi.

GRANADA (4-2-3-1): Batalla; R. Sanchez, B. Mendez, Miquel, Neva; S. Ruiz, Gumbau; Pellistri, Melendo, Jozwiak; Boyé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0