Lille-Lens è una partita valida per la ventisettesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

Sarà un derby du Nord più rovente del solito quello che apre la ventisettesima giornata della Ligue 1, la prima dopo l’ultima sosta della stagione per via degli impegni delle nazionali. Le due storiche rivali – si tratta, del resto, di due città separate da una manciata di chilometri – sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League ed al momento le divide solo un punto. Davanti c’è il Lille di Paulo Fonseca a quota 43, che non è lontano neppure dalle due squadre che lo precedono, Brest e Monaco.

I Dogues hanno perso terreno nelle ultime due giornate, “distratti” anche dalla Conference League. In coppa il Lille ha fatto strada – tra due settimane affronterà l’Aston Villa in un affascinante quarto di finale – e di conseguenza ha lasciato qualche punto in campionato, mantenendo comunque il quarto posto (che da quest’anno garantisce un pass per i preliminari di Champions). Gli uomini di Fonseca, dicevamo, hanno raccolto solo due punti contro Rennes e Brest (2-2 e 1-1) e non vincono da circa un mese. Il Lens invece è riuscito a rimettere in piedi una stagione che era iniziata malissimo ed oggi è sesto, pronto a dare filo da torcere a chi gli sta davanti. Alla squadra guidata da Franck Haise manca la costanza dell’anno scorso. Prima della sosta i giallorossi erano caduti, in maniera fragorosa (1-3), con il Nizza davanti al proprio pubblico. Sul banco degli imputati una difesa che nelle due giornate precedenti aveva invece contribuito ai due clean sheet consecutivi contro Lione (0-3) e Brest (1-0).

Come vedere Lille-Lens in diretta tv e in streaming

Lille-Lens è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Due pareggi e una vittoria per parte nelle ultime 4 sfide tra Lille e Lens e solamente in un’occasione non sono andate a segno entrambe. Come in ogni derby è difficile sbilanciarsi troppo per quanto riguarda il risultato ma il Lille quest’anno ha perso solo una volta in casa tra le varie competizioni (Ligue 1, Conference League e Coppa di Francia) e dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta contro gli odiati cugini, umorali e troppo incostanti. Ci aspettiamo in ogni caso almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Lille-Lens

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Tiago Santos, Diakité, Yoro, Ismaily; André, Bentaleb; Zeghrova, Angel Gomes, Haraldson; David.

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Aguilar, Mendy, El-Aynaoui, Frankowski; Sotoca, Wahi, Da Costa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1