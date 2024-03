Scommesse, 4 partite per 46mila euro: la giocata è incredibile

Scommesse, 4 partite per 46mila euro di vincita: in Campania un ragazzo trentenne ha centrato un colpo davvero clamoroso. Ecco i dettagli della giocata

Ci sono delle schedine che, alcune volte, ci fanno dire “che fortuna”. Ce ne sono altre che invece ci mettono il dubbio: è solamente questo oppure c’è un importante studio dietro per riuscire a fare colpi del genere? E secondo noi è proprio questo il caso. Non solo per l’importo della vincita, ma anche per quello che è stato l’importo messo in palio e il numero di partite giocate.

Siamo a Benevento, nell’Agenzia Eurobet di Piazza Leonida Bissolati – ci spiega Agimeg.it – ed è proprio qui che un fortunato giocatore con solamente 4 partite pronosticate ha centrato un colpo di quelli clamorosi. Ha portato a casa 46.079 euro, decidendo anche di non fare nessun cashout (tre partite su quattro erano già andate a segno e l’ultimo aveva la quota più alta), convinto infatti che quella sarebbe stata la giocata vincente, quella che gli avrebbe permesso di cambiare la sua vita. Bene, il tutto è riuscito nel migliore dei modi, e adesso la vostra curiosità, giustamente, è quella di sapere quali sono state le partite giocate e pure quanto ha scommesso. Vi accontentiamo subito.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Un trentenne campano ha deciso di giocare nel mezzo della settimana prima della sosta per le nazionali. Ha deciso di scommettere su 4 partite tra Serie A, Europa League, Conference League e una partita del campionato di Cipro.

Rimanendo nel nostro campionato ha giocato il 2 del Bologna sul campo dell’Empoli (e qui un bel poco di fortuna c’è stata, visto che gli uomini di Thiago Motta hanno vinto all’ultimo secondo utile), poi ha deciso di puntare sulla vittoria dell’Atalanta contro lo Sporting CP in Europa League. Ribaltone per la squadra di Gasperini e bella quota centrata. E fin qui tutto ok. Poi ha deciso di giocare la X in Conference League tra Viktoria Plzen e Servette, una quota di oltre 3 volte la posta. Ma il colpo grosso è stato centrato con l’incontro tra Zakakiou e Othello Athienou del campionato cipriota. In questo caso la scommessa è stata la vittoria ospite con l’over 3,5. Quant’è finita? Zero a quattro, per una quota di oltre 9 volte la posta. E i 46mila e rotti euro sono arrivati a fronte di una scommessa di 460euro. Una somma enorme, ma che ha fruttato una delle vincite più alte di tutto il 2024.