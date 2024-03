I pronostici di giovedì 28 marzo: Champions League femminile, Serie C

I pronostici di giovedì 28 marzo: ci sono gli ultimi due quarti di finale della Champions League femminile, in campo anche la Serie C e altri tornei minori.

Restano da decidere le ultime due squadre qualificate per le semifinali della Champions League femminile, che saranno quasi certamente Barcellona e PSG. Già vincenti all’andata in trasferta, dovrebbero ripetersi in casa segnando un alto numero di gol contro Brann e Hacken, in particolare il Barcellona potrebbe mettere a segno una goleada delle sue.

Si gioca anche in Serie C. Nel girone A non sono da escludere sorprese in Padova-Pergolettese: il Padova è ormai sicuro del secondo posto ed è concentrato sul ritorno della finale di Coppa Italia, mentre la Pergolettere ha bisogno di punti per evitare i playout.

Pronostici altre partite

Nel girone B Carrarese e Perugia, già certe di giocare i playoff, dovrebbero affrontarsi a viso aperto: gol in arrivo. A Fermana ultima in classifica e Rimini che hanno come obiettivi la salvezza e i playoff il pareggio servirebbe a ben poco: questo potrebbe rendere la partita avvincente e con gol.

Il Catania giocherà a porte chiuse col Giugliano, una partita in cui non può più permettersi di sbagliare. La squadra etnea partite con ben altre ambizioni, rischia addirittura di disputare i playout.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno 5 gol complessivi in Barcellona-Brann, Champions League femminile, ore 18:45

Vincenti

• Al Nasr (in Al Nasr-Hatta, Emirati Arabi Uniti, ore 19:30)

• Catania (in Catania-Giugliano, Serie C, ore 20:45)

• PSG (in PSG-Hacken, Champions League femminile, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Nasr-Hatta, Emirati Arabi Uniti, ore 19:00

• Emirates Club-Baniyas Club, Emirati Arabi Uniti, ore 19:00

• PSG-Hacken, Champions League femminile, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Carrarese-Perugia, Serie C, ore 20:30

• Padova-Pergolettese, Serie C, ore 20:45

• Fermana-Rimini, Serie C, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Padova-Pergolettese, Serie C, ore 20:45)