Lotto, otto ambi identici in un solo posto: 200mila euro

Lotto, hanno (o ha) giocato otto ambi identici. Tutti in un solo posto e tutti ovviamente su una ruota sola. Il computo totale è di 200mila euro

Il gioco del Lotto oltre a regalare delle vincite importanti regala anche delle storie che sono sicuramente da raccontare. Lo sappiamo, e ve ne abbiamo parlato anche molto spesso. Ed è proprio questa una di quelle storie che meritano di essere esposte al pubblico. A dire il vero lo ha fatto Agimeg.it, come al solito, noi ve la riportiamo perché quello che è successo è davvero qualcosa di straordinario.

Siamo in Campania, a Giugliano in Campania, come un provincia di Napoli. In questa cittadina sono stati centrati nel corso di uno degli ultimi concorsi del Lotto la bellezza di otto ambi identici. Otto persone – o forse solo una – hanno deciso di giocare cento euro su due numeri soli. Che poi, effettivamente, sono usciti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio un poco di cose.

Lotto, ecco quello che è successo

Una vincita che intanto entra nella top ten di quelle del 2024. Perché se facciamo come detto il computo totale equivale a 200mila euro. Ma quali numeri sono stati giocati? Quanti soldi sono stati spesi in ogni singola giocata. Vi serviamo subito, ovviamente, lettori de IlVeggente.it.

Allora, per prima cosa è necessario sapere l’ambo che è stato centrato, in questo caso sulla ruota di Palermo, come se il Sud Italia dovesse aiutare il Sud Italia. I numeri scelti sono stati il 32 e il 65. Non si sa bene il motivo, e a noi questo interessa poco. Per ogni ambo giocato sono stati puntati la bellezza di 100euro: quindi ogni singola vincita ammonta a 25mila euro. Quindi, anche se non siamo così bravi in matematica, moltiplicando quella somma per otto volte il totale tocca i 200mila euro. Ovviamente non sappiamo se tutti questi ambi siano stati giocati da un solo scommettitore, quello che sappiamo è che i numeri in questione sono stati estratti e qualcuno ha decisamente esultato. E magari tra Pasqua e Pasquetta deciderà di farsi un bel viaggio per festeggiare. Da parte nostra, come sempre, i migliori auguri.