Real Sociedad-Cadice, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Real Sociedad-Cadice è una partita valida per la ventinovesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La Real Sociedad è ripartita dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato, Champions League e Coppa del Re, che le sono costate ben due eliminazioni. I baschi sono stati buttati fuori dalla coppa nazionale dal Maiorca, mancando l’accesso alla finalissima (avrebbero affrontato i “cugini” dell’Athletic Bilbao), mentre ha fatto molto meno male l’uscita dalla coppa dalle grandi orecchie, considerato che l’avversario in questione, negli ottavi di finale, era l’ambiziosissimo PSG di Mbappé e Luis Enrique. E che le speranze di passare il turno, già al momento del sorteggio, erano irrisorie.

La squadra di Imanol però non si è persa d’animo ed una settimana fa si è imposta sul Granada al termine di un rocambolesco 3-2, con tanto di rimonta negli ultimi 10 minuti. Una prova di carattere da parte di un gruppo che ha comunque ancora qualcosa da dire in questa Liga nonostante l’enorme divario di punti (10) che lo separa dalla quinta in classifica, il Bilbao. Tornare in Champions League, dunque, sarà difficilissimo, quasi impossibile, ma adesso l’obiettivo è arrivare quanto meno sesti per poter staccare un pass per una tra Europa e Conference League. Per riuscirci la Real Sociedad dovrà respingere gli eventuali assalti di Betis e Valencia, le due dirette concorrenti più agguerrite. I tre punti, ad ogni modo, sono d’obbligo contro la terzultima della classe, il Cadice, pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere. Gli andalusi però non hanno alcuna intenzione di alzare bandiera bianca e l’hanno dimostrato nell’ultimo fine settimana, prendendosi lo scalpo dell’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, piegato 2-0 al Nuevo Mirandilla (doppietta di Juanmi). Per i gialloblù è stata la prima vittoria in campionato dallo scorso settembre.

Come vedere Real Sociedad-Cadice in diretta tv e streaming

Il pronostico

Il Cadice è in ripresa e vorrà giocarsi fino all’ultimo le sue chance. Ergo, non sarà una passeggiata per la Real Sociedad, in ogni caso favorita per i tre punti. Le reti complessive potrebbero essere meno di quattro.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Cadice

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Oyarzabal.

CADICE (3-4-1-2): Ledesma; Chust, Ousou, J. Hernandez; Carcelen, Kouamé, Alcaraz, Sobrino; Navarro; Maxi Gomez, Juanmi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0