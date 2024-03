Formazioni ufficiali Slavia Praga-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Slavia Praga-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida valida per il ritorno degli ottavi di Europa League.

Nonostante la pioggia di gol dell’andata, l’impegno contro lo Slavia Praga dovrà per forza di cose essere preso con le pinze dal Milan di Stefano Pioli. Tutt’altro che imperforabile se attaccata con i tempi giusti, la retroguardia rossonera ha dimostrato non pochi limiti. Di tutto questo dovranno far tesoro Leao e compagni in una gara che, per diversi motivi, si preannuncia intensa e aperta a diversi scenari. Di seguito le scelte dei due allenatori:

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1) Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Oscar; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Slavia Praga-Milan, il pronostico marcatori

Se riuscirà a contenere gli assalti iniziali dello Slavia Praga, con il passare dei minuti il Milan potrebbe far male agli avversari sfruttando soprattutto la forza e l’energia dei suoi esterni offensivi. Protagonista nell’ultimo scorcio di stagione, Rafa Leao è pronto a regalare ai suoi tifosi un’altra importante serata europea. L’attaccante portoghese potrebbe avere un impatto decisivo alla sfida. Con i suoi strappi, infatti, il lusitano può rappresentare quella freccia nello scacchiere di Pioli con cui chiudere definitivamente i giochi. La scelta per il possibile marcatore questa volta ricade proprio su Leao.

Probabili ammoniti e tiratori di Slavia Praga-Milan

Sembra non vedersi fino a quando…non segna. Abbinando quantità e qualità, Loftus Cheek si è riscoperto anche goleador. L’ex Chelsea – grazie soprattutto ad un grande senso della posizione e al fiuto negli inserimenti – potrebbe trovare la conclusione almeno una volta. Vero alfiere del Milan in questa stagione, lo stesso Pulisic ha grandi chances di mettersi in mostra: la sensazione è che l’esterno destro possa scagliare almeno due tiri nello specchio avversario.

Piace anche l’opzione Theo Hernandez, sempre un fattore quando parte palla al piede. Sull’altro versante, invece, i fari del Milan dovranno essere puntati – tra gli altri – anche su Provod: grazie ad una buona intelligenza tattica, non è escluso che il tuttocampista dello Slavia Praga riesca a scaldare i guanti di Maignan almeno una volta. Possibili ammonizioni, invece, per Vicek, Zima e Adli: spesso lenti e macchinosi, tutti e tre potrebbero finire sul taccuino del direttore di gara.