Lotto e 10eLotto, tripletta vincente: il totale è clamoroso

Lotto e 10eLotto, uno dei giochi più amati dagli italiani continua a regalare soddisfazioni. Stavolta le vincite sono tutte in una regione. La tripletta è clamorosa

E siamo qui ancora una volta a parlarvi del Lotto e del 10eLotto. Che continuano a regalare delle vincite strepitose a chi decide di giocare qualche euro. E adesso iniziamo anche a capire perché questo è uno dei giochi più amati dagli italiani, quello che non passa mai di moda, quello che permette anche con un solo euro di sognare. Sì, perché se becchi un terno secco o addirittura una quaterna come anche noi vi abbiamo raccontato, allora tutto è davvero possibile.

Stavolta ci concentriamo su delle vincite che sono state centrare tutte in un posto. In Campania per la precisione. Una regione che ama molto il gioco ma che soprattutto, avendo diversi milioni di abitanti, permette anche (per via di una questione meramente statistica) di riuscire a scrivere questi articoli dove si parla di vincite. A raccontare quello che è successo nel corso dei giorni scorsi ci ha pensato, come al solito, Agimeg.it. E andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo.

Lotto e 10eLotto, ecco le vincite in Campania

Una cinquina di vincite clamorose in una sola regione tra Lotto e 10eLotto. Una cinquina di vincite per un totale che sfiora i 100mila euro. Ma entriamo nel dettaglio e dividiamole per come sono arrivate.

“Venerdì 8 marzo la cifra più alta del Lotto è finita proprio a Napoli città, con 45.000 euro grazie a un terno sulla ruota di Napoli. Decisivi i numeri 5, 19 e 34. Poi, sempre a Napoli città e sempre al Lotto, ma sabato 9 marzo, altra vincita da 22.500 euro con un altro terno sulla ruota di Napoli: stavolta i numeri sono stati 6, 29 e 44″ si legge su Agimeg.it, che poi si sofferma sulle vincite centrate con il 10eLotto.

Lo scorso 9 marzo a Pompei è stata centrata una tripletta di vincite con il gioco in questione: tutte da 6.3000euro. “In tutti e tre i casi è stato giocato e indovinato un solo numero in modalità frequente: 83 nel primo caso, 23 nel secondo e 36 nel terzo”.