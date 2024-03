Cadice-Atletico Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Cadice-Atletico Madrid è una gara valida per la ventottesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

Un po’ il pensiero sarà sicuramente all’Inter, ma a differenza dei nerazzurri che saranno impegnati sul campo del Bologna sempre sabato, l’Atletico Madrid di Simeone contro il Cadice terz’ultimo in classifica ha sicuramente un impegno abbastanza agevole. Ma i Colchoneros devono comunque cercare di vincere per essere sicuri il prossimo anno di giocare la Champions League. Dietro non si vogliono fermare.

Parliamoci chiaro: se non ci fosse la gara di Coppa la prossima settimana diremmo che gli ospiti partirebbero con tutti i favori del pronostico. Non che in questo momento non sia comunque lo stesso, però il Cadice ha pure bisogno di punti pesantissimi per la propria salvezza quindi, senza nessun impegno in mezzo alla settimana e il pensiero solamente al match di sabato, i padroni di casa potrebbero anche giocare uno scherzetto.

Anche perché il Cadice viene da due risultati utili di fila – due pareggi – e in generale nelle ultime cinque ha perso solamente due volte. Si è ripreso invece l’Atletico Madrid: al Wanda Metropolitano è caduto il Betis e gli uomini di Simeone hanno dato ancora una volta una grande prova di forza. In casa non si passa, al momento è arrivata una sola sconfitta in stagione e per l’Inter sarà comunque durissima mercoledì prossimo. E siccome è quello l’appuntamento importante, allora il Cadice potrebbe davvero piazzare il colpo.

Come vedere Cadice-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Cadice-Atletico Madrid, valida per la ventottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Occhio al risultato “clamoroso”. Perché nella testa dell’Atletico Madrid ci sarà sicuramente un poco l’Inter, mentre il Cadice cerca disperatamente punti per la salvezza. Quindi non ci stupiremmo possa finire in parità.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Cadice-Atletico Madrid

CADICE (4-4-2): Ledesma; Cercelen, Mere, Chust, Hernandez; Sobrino, Alcaraz, Kouame, Navarro; Juanmi, Gomez.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gabriel, Hermoso; Llorentr, de Paul, Koke, Barrios, Lino: Morata, Depay.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1