Valencia-Getafe, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Un pareggio acciuffato non si capisce nemmeno in che modo. Eppure il Valencia, e sappiamo tutti cosa è successo nel finale della gara contro il Real Madrid, ha strappato un punto importantissimo per il proseguo della propria stagione. Che fa capire una cosa: la formazione allenata da Baraja se la può decisamente, almeno in casa, giocare contro tutti.

L’Europa per chi gioca al Mestalla è lontana cinque punti, e siccome le partite di campionato ancora sono diverse, siamo sicuri che il Valencia ci proverà fino alla fine. Molto, se non tutto, passa decisamente dalla gara contro il Getafe in programma nel primo pomeriggio di sabato. Gli ospiti arrivano al match incerottati vista anche l’assenza di Mayoral, uscito malconcio nell’ultimo appuntamento e che quindi non ci sarà, e senza dubbio senza l’ex attaccante della Roma lì davanti perdono e anche molto. Anche per questo ci sentiamo di dire che il Valencia, scosso comunque dall’infortunio a Diakhaby, dovrebbe riuscire a vincere questa partita. Anche per dedicare la vittoria allo sfortunato compagno che ha chiuso in anticipo la stagione.

Oltre la questione emozionale, comunque, il Getafe in trasferta nell’ultimo periodo non ha fatto benissimo. Anzi, ha fatto male. E senza la punta di riferimento avrà ulteriori difficoltà nel riuscire a segnare. Insomma il Valencia è davvero pronto a prendersi tre punti importanti.

Come vedere Valencia-Getafe in diretta tv e streaming

Il pronostico

In una gara che alla fine dovrebbe regalare anche, e almeno, tre reti complessive, ci sentiamo di dire che i padroni di casa dovrebbero riuscire a prendersi l’intera posta in palio e continuare a sognare un posto in Europa. Per il Getafe una sconfitta che non intacca in nessun modo l’ottimo campionato disputato fino al momento.

Le probabili formazioni di Valencia-Getafe

VALENCIA (4-4-2): Mamardshavili; Foulquier, Amallah, Mosquera, Gaya; Perez, Pepelu, Guerra, Canos; Yaremchuk; Duro.

GETAFE (3-4-3): Soria; Duarte, Maksimovic, Alvarez; Carmona, Moriba, Milla, Rico; Mata, Latasa, Greenwood.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1