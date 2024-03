Spezia-Sudtirol e Catanzaro-Reggiana, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Spezia-SudTirol e Catanzaro-Reggiana e sono valide per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Quattro risultati utili nelle ultime cinque partite, con l’ultimo sul campo del Bari davvero importante. Ma nonostante questo la classifica dello Spezia è bruttissima e se il campionato finisse in questo momento gli uomini di D’Angelo sarebbero retrocessi. Insomma, serve una vittoria contro il SudTirol per i liguri per cercare di tirarsi fuori da una situazione deficitaria. E questa, oggettivamente, per quelli che sono i valori in campo, potrebbe arrivare.

Sì, perché nonostante la squadra di Valente sia avanti – ad un solo punto dai playoff – lo Spezia che aveva iniziato l’annata con ben altri propositivi, ha in rosa dei calciatori importanti per la categoria. Che in momenti delicati come questo possono fare la differenza. E a quegli uomini che si affida D’Angelo, importanti e di livello. E questo potrebbe cambiare le carte in tavola. Insomma, non sappiamo se l’avete capito, ma crediamo fortemente ad una possibile affermazione dei padroni di casa.

Nell’altra partita di questo articolo parliamo probabilmente parliamo di una delle squadre più in forma in questo momento: il Catanzaro di Vivarini dopo la vittoria nel derby contro il Cosenza sogna a occhi aperti. E al Ceravolo è difficile pensare, soprattutto perché l’entusiasmo sarà alle stelle, che al Reggiana di Nesta possa riuscire a fare punti. Altamente probabile quindi che i calabresi riescano in quella che potrebbe essere la quarta vittoria di fila, che poi sarebbe anche la sesta nelle ultime cinque partite.

Come vedere Spezia-SudTirol e Catanzaro-Reggiana in diretta tv e in streaming

Spezia-SudTirol e Catanzaro-Reggiana sono in programma sabato 9 marzo. La prima alle 14. La seconda alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Spezia-SudTirol

Spezia leggermente favorito perché non ha nessun’altro risultato a disposizione della vittoria per cercare di rimanere in corsa per la salvezza. Diretta oppure tramite i playout. SudTirol sereno in classifica che però non sembra avere quella forza di riuscire nel colpo esterno. Sì, diamo fiducia alla formazione di D’Angelo.

Le probabili formazioni

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Muhl, Hristov, Nikolaou; Mateju, Cassata, Nagy, Jagiello, Elia; Falcinelli, Di Serio.

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Molina, Broh, Tait, Kurtic, Davi; Casiraghi, Rauti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0