Cremonese-Como e Pisa-Ternana, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Cremonese-Como e Pisa-Ternana e sono valide per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Gli occhi della Serie B sul campo di Cremona. Perché potrebbe indirizzare la seconda squadra pronta a prendersi la promozione diretta. Il Parma ormai è andato, ma dietro ci sono almeno quattro formazioni che vogliono il secondo posto occupato al momento dalla truppa di Stroppa. Che ha una rosa superiore rispetto a quella del Como, e che in casa fino al momento ha fatto benissimo.

Coda contro Cutrone, la sfida tra i bomber. Il primo vince sempre i campionati, il secondo dopo essere stato per un poco di tempo il miglior prospetto italiano si è perso e adesso sogna di trascinare i lombardi in Serie A. Entrambe vengono da una vittoria. Entrambe sognano il colpaccio che potrebbe dare anche mentalmente il colpo del ko all’altra. Ma c’è una favorita: ed è la squadra che gioca in casa per un semplice motivo. La Cremonese sembra più pronta del Como a prendersi questi tre punti, Stroppa sa bene quello che fa, è navigato in questa categoria e può scegliere tra diversi elementi importanti, arrivati anche nel mercato di gennaio.

Punti in palio pesantissimi anche nell’altra partita, quella tra Pisa e Ternana. I nerazzurri di Aquilani vivono un buon momento e dopo la bella vittoria contro il Cittadella in trasferta vedono i playoff distanti solamente due punti. Ma la salvezza ancora non è raggiunta quindi la sensazione è che si pensi soprattutto a quelle che stanno dietro prima che a quelle davanti. Per la Ternana invece il cammino di salvezza diretta si è complicato, servirebbe un’affermazione che avrebbe un valore doppio. Ma difficilmente i toscani si lasceranno sfuggire l’occasione di volare in zone più consone alla propria rosa.

Come vedere Cremonese-Como e Pisa-Ternana in diretta tv e in streaming

Cremonese-Como e Pisa-Ternana sono in programma sabato 9 marzo. Entrambe alle 16:15. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cremonese-Como

Il big match di giornata: la Cremonese è favorita. E dovrebbe riuscire in questo match a prendersi tre punti fondamentali per il proprio cammino. Occhio a Coda, bomber di razza, di categoria superiore, che quando il pallone pesa è uno che invece lo gestisce con leggerezza. Ci aspettiamo una gara emozionante, da almeno una rete per squadra. Ma per i tre punti sono i padroni di casa i favoriti.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Falletti, Zanimacchina; Vazquez, Coda.

COMO (4-2-3-1): Semper; Iovine, Odenthal, Goldaniga, Sala; Abildgaard, Bellemo; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1