Cosenza-Cittadella e Modena-Feralpisalò, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Cosenza-Cittadella e Modena-FeralpiSalò e sono valide per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Ripartire non sarà facile per il Cosenza di Fabio Caserta dopo la sconfitta nel derby contro il Catanzaro. Una sconfitta pesantissima per i rossoblù e anche immeritata, onestamente, per quello che la squadra ha fatto vedere in campo durante i 90minuti. Però chi vince ha sempre ragione e gli uomini di Vivarini alla fine si sono portati i tre punti a casa. Ripartire è la parola d’ordine, e forse la sfida contro il Cittadella capita a pennello.

I veneti arrivano a questo match dopo otto sconfitte di fila. Un ruolino di marcia terribile che ha compromesso quanto di buono era stato fatto nella prima parte di stagione. Una situazione che ha messo in discussione anche il tecnico che potrebbe pagare a caro prezzo un’altra sconfitta. Anche Caserta dall’altro lato si gioca tanto. E il fattore campo in questa partita potrebbe decisamente fare la differenza.

Dopo sei risultati utili di fila (1 vittoria e 5 pareggi) il Modena nello scorso weekend è caduto in casa contro la Cremonese all’ultimo secondo. Tanta amarezza per gli emiliani che vogliono comunque sfruttare il doppio turno interno per prendersi i tre punti contro la FeralpiSalò. Una squadra, quella ospite, che nelle ultime cinque ne ha perse quattro e che difficilmente alla fine di questa stagione si salverà. Diciamo che il Modena ha tutte le carte in regola per mettersi alle spalle la sconfitta interna e riprendersi i tre punti che mancano da moltissimo tempo.

Come vedere Cosenza-Cittadella e Modena-FeralpiSalò in diretta tv e in streaming

Cosenza-Cittadella e Modena-FeralpiSalò sono in programma sabato 9 marzo. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cosenza-Cittadella

Non ha altro risultato che la vittoria il Cosenza di Fabio Caserta, che ha le carte in regola per riuscire a risollevarsi dopo il derby. Senza Tutino, infortunato, occhio a Forte, uno che ha il gol nel sangue. Potrebbe essere lui a decidere il match. Ma oltre questo la vittoria dei padroni di casa ci sta.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-3): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Prazelisk, Calò, Zuccon; Marras, Forte, Antonucci.

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastrati; Salvi, Frare, Angeli, Rizza; Amatucci, Branca, Tessiore; Cassano; Pittarello, Pandolfi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1