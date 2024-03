Kokkinakis-Sinner è un match valido per il secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Jannik Sinner è sbarcato nel deserto californiano con due obiettivi ben precisi. Dare l’assalto al secondo posto di Carlos Alcaraz – se dovesse arrivare almeno in semifinale le probabilità di diventare numero 2 al mondo sarebbero molto elevate – ed allungare la striscia di vittorie. Il campione degli ultimi Australian Open è infatti ancora imbattuto nel 2024, con 12 vittorie su 12 tra Melbourne e Rotterdam, gli unici tornei giocati finora.

Inutile ricordare che le aspettative sul suo conto sono altissime dopo il memorabile trionfo in Australia dello scorso gennaio. L’azzurro è ormai entrato a far parte dell’olimpo del tennis ma di fame ne ha ancora tanta, come ha dimostrato tre settimane vincendo il torneo Atp 500 organizzato dalla città olandese. Il suo ultimo match risale allo scorso 18 febbraio, quando nella finale di Rotterdam regolò in due set l’australiano Alex de Minaur. Centellinare le energie sarà fondamentale in una stagione in cui potrebbe sollevare altri titoli importanti come i Masters 1000 oppure altri Slam. Ad Indian Wells, dove un anno fa si fermò in semifinale arrendendosi ad Alcaraz, Sinner ha usufruito di un bye al primo turno. E nel secondo debutterà contro Thanasi Kokkinakis, australiano numero 99 al mondo che ha già affrontato tre volte in carriera.

Solo vittorie dell’azurro nei tre precedenti (Cincinnati, Adelaide e Roma). Anche se nelle uniche due partite sul cemento il tennista aussie riuscì a spuntarla in un set ed a costringerlo per ben tre volte al tie break. Il 2024 finora non ha regalato grandi soddisfazioni a Kokkinakis. Che, tuttavia, nel primo turno si è sbarazzato senza grossi problemi dello statunitense Marcus Giron, piegato con un netto 6-3 7-5 in poi più di un’ora di gioco.

Dove vedere Kokkinakis-Sinner in diretta tv e streaming

Il match tra Thanasi Kokkinakis e Jannik Sinner, valido per il secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmesso nella serata di venerdì 8 marzo in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Prevista anche la diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand della nota pay tv satellitare. L’incontro inizierà non prima delle 20:00 (ora italiana).

Kokkinakis-Sinner: il pronostico

La striscia di vittorie di Sinner dovrebbe proseguire anche ad Indian Wells. L’azzurro è in uno stato di grazia e difficilmente Kokkinakis riuscirà a fermarlo. L’opzione tie break in ogni caso stuzzica dal momento che l’australiano ha servito egregiamente nel primo turno, collezionando ben 13 ace.