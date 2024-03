I pronostici di venerdì 8 marzo: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 8 marzo: abbuffata di anticipi in Serie A, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1, in campo anche Saudi Pro League e altri tornei minori.

Prima di affrontare il Barcellona nel ritorno degli ottavi di finale, il Napoli sarà impegnato questo venerdì in Serie A per provare a riconquistare un posto per la prossima Champions League: le vittorie su Sassuolo e Juventus hanno ridato slancio in classifica, ma serve continuità vista la distanza in classifica da Bologna, Roma e Atalanta. Contro il Torino la squadra di Calzona dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta in una sfida da almeno due gol complessivi.

In campo pure il Barcellona, le cui speranze di vittoria della Liga sono ridotte al lumicino: per continuare a sperare servono i tre punti contro il Maiorca. Vittorie probabili per lo Stoccarda in Bundesliga contro l’Union Berlino e per il Parma in Serie B contro il Brescia.

Pronostici altre partite

Al Hilal in Arabia Saudita e PSV in Olanda sono garanzia di gol, scorpacciata di reti probabile anche in Cambuur-De Graafschap, Jong Ajax-NAC Breda, Jong AZ-Jong PSV e Groningen-Maastricht di Eerste Divisie e in Fortuna Dusseldorf-Amburgo di Zweite Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Napoli vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Napoli-Torino, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Al Ittihad (in Al Ittihad-Al Akhdoud, Saudi Pro League, ore 18:00)

• Stoccarda (in Stoccarda-Union Berlino, Bundesliga, ore 20:30)

• Parma (in Parma-Brescia, Serie B, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Riyahd-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 15:00

• GO Ahead Eagles-PSV Eindhoven, Eredivisie, ore 20:00

• Cambuur-De Graafschap, Eerste Divisie, ore 20:00

• Jong Ajax-NAC Breda, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Fortuna Dusseldorf-Amburgo, Zweite Liga, ore 18:30

• Jong AZ-Jong PSV, Eerste Divisie, ore 20:00

• Groningen-Maastricht, Eerste Divisie, ore 20:00

Il “clamoroso”

Barcellona vincente e almeno un gol per squadra (in Barcellona-Maiorca, Liga, ore 21:00)