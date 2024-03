Barcellona-Maiorca, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Barcellona-Maiorca è una partita della ventottesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Domenica scorsa il Barcellona ha avuto un’occasione ghiottissima: rosicchiare qualche altro punto ad un Real Madrid che non sta certo vivendo il miglior periodo della sua stagione e che sta concedendo qualcosa. I Blancos sono stati fermati al Mestalla dal Valencia ma i loro rivali blaugrana non ne hanno approfittato, non andando oltre un pareggio al San Mames contro l’ostico Athletic Bilbao (0-0).

La squadra di Xavi rimane dunque terza in classifica, ad una sola incollatura dai cugini del Girona e a -8 dagli uomini di Carlo Ancelotti, un vantaggio sicuramente importante dopo 27 giornate di campionato. Fino al verdetto della matematica, tuttavia, il Barça ha il dovere di crederci e di provarci: non mancano, in ogni caso, gli stimoli a Lewandowski e compagni, che nell’anticipo con il Maiorca hanno la possibilità di salire momentaneamente al secondo posto, visto che in caso di vittoria si porterebbero a quota 61 punti mettendo ulteriore pressione al Real, reduce da un’altra prestazione non esaltante contro il Lipsia in Champions League (a fine partita i Blancos sono stati addirittura fischiati dal pubblico del “Bernabeu”).

Xavi potrebbe ruotare qualche giocatore in vista del delicato match con il Napoli di martedì prossimo: al “Lluis Companys” si ripartirà dall’1-1 del “Maradona” anche se nel frattempo gli azzurri sembrano cresciuti.

Barcellona che però dovrà fare attenzione anche al Maiorca, sulle ali dell’entusiasmo dopo la qualificazione in finale di Coppa del Re, dove affronterà l’Athletic Bilbao. Il club delle Baleari, a pochi giorni dall’impresa di San Sebastian con la Real Sociedad, è tornato al successo anche in Liga battendo 1-0 il Girona con un gol di Copete (terzo risultato utile di fila per la squadra di Javier Aguirre). L’allenatore messicano deve rinunciare allo squalificato Mascarell contro il Barça, mentre Xavi non avrà due pedine importanti come de Jong e Pedri.

Come vedere Barcellona-Maiorca in diretta tv e streaming

Barcellona-Maiorca, valida per la ventottesima giornata della Liga, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Pur distratto dalla partita di Champions con il Napoli e nonostante qualche assenza importante, il Barcellona dovrebbe aggiudicarsi senza grossi problemi la sfida con il Maiorca, che in trasferta finora ha raccolto a malapena otto punti (una sola vittoria). Il numero dei gol complessivi sarà compreso tra due e quattro.

Le probabili formazioni di Barcellona-Maiorca

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Cubarsì, I. Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, F. Lopez; Yamal, Lewandowski, Joao Felix.

MAIORCA (5-3-2): Rajkovic; Gonzalez, Valjent, Raillo, Copete, J. Costa; A. Sanchez, S. Costa, D. Rodriguez; Muriqi, Larin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1