Napoli-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Torino è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Francesco Calzona, ex vice di Sarri e Spelletti, sta provando a riannodare quei fili che si erano spezzati durante le gestioni Garcia e Mazzarri. Una sorta di “ritorno al passato” che per il momento sembra funzionare: il Napoli nelle ultime quattro partite è cresciuto sotto tutti i punti di vista ma soprattutto su quello del gioco.

Dopo i due pareggi con Barcellona e Cagliari, sono arrivate due vittorie consecutive (Sassuolo e Juventus) che hanno permesso agli azzurri di scalare qualche posizione e restare quantomeno sul treno Champions: sono solamente settimi, a -8 dal Bologna quarto, ma la sensazione è che possano ancora dire la loro in un finale di stagione che promette scintille e colpi di scena. In particolar modo per quanto riguarda la qualificazione alle coppe europee, dal momento che quest’anno anche la quinta potrebbe staccare un pass per la manifestazione regina. Ha riacceso sicuramete gli entusiasmi il successo sugli odiati bianconeri di domenica scorsa: la Juventus ha commesso tanti errori sotto porta ma un Napoli più cinico alla fine l’ha spuntata (2-1) grazie al tap-in di Raspadori dopo il rigore sbagliato da Osimhen. Prima dell’atteso match di ritorno con il Barcellona in Champions League, i partenopei vanno a caccia di altri punti preziosi nell’anticipo con il Torino, reduce da uno non esaltante pareggio (0-0) nello scontro diretto con la Fiorentina.

I granata, rimasti in 10 per quasi tutto il secondo tempo, sono comunque riusciti a mettere in difficoltà la Viola ma non hanno sfruttato alcune ghiotte occasioni. L’Europa rimane lontana per la squadra di Ivan Juric.

Napoli-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Gli unici dubbi di Calzona in questo momento sono in difesa, dove desta qualche preoccupazione Rrahmani: se l’ex Verona non dovesse è pronto Ostigard. Sull’out sinistro, invece, Mario Rui è favorito su Olivera. Per il resto il tecnico azzurro schiererà la stessa squadra che ha battuto la Juventus, con Zielinski al posto di Traoré.

Problemi a centrocampo per Juric, che perde Ricci per squalifica e Ilic per infortunio. Tocca dunque all’inedita coppia formata da Gineitis e Linetty. Out anche Vojvoda, Tameze, Lovato e Schuurs.

Come vedere Napoli-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Napoli e Torino è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Napoli-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nelle ultime giornate, oltre alle vittorie, il Napoli ha ritrovato anche i gol, realizzandone ben 8 complessivi tra Sassuolo e Juventus. In compenso, la squadra di Calzona continua a far fatica nella propria metà campo e non è un caso che l’ultimo clean sheet risalga a più di un mese fa. Ipotizzabile dunque un risultato positivo degli azzurri contro un Torino che solitamente in trasferta è meno solido rispetto a quando gioca in casa: le reti totali saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Napoli-Torino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Lazaro; Vlasic; Okereke, Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1