Auguri festa della donna su WhatsApp: le immagini per l’8 marzo

WhatsApp, ecco una selezione delle immagini più belle che potresti inviare l’8 marzo in occasione della festa della donna.

Lo si potrebbe fare con una mimosa, con dei cioccolatini e con qualunque altra cosa al mondo. Non è quello, in fondo, che conta. Tanto è vero che basterebbe anche solo un semplicissimo messaggio, a patto ovviamente che lo si scriva con il cuore e che si tenga sempre bene a mente il fatto che quella dell’8 marzo non è una ricorrenza che si celebra per il semplice gusto di farlo.

La festa della donna racchiude in sé un significato che esula da fiori e mimose, motivo per il quale anche solo qualche parola scritta su WhatsApp potrebbe essere sufficiente per fare alle donne della nostra vita un augurio speciale nella giornata a loro dedicata. Consigliamo di abbinare a un messaggio, però, un’immagine, che fa sempre colpo e che correderebbe perfettamente il testo che abbiamo pensato per sorprendere mamme e nonne, amiche e fidanzate, zie, cugine e chi più ne ha più ne metta. Pronto, allora, a scegliere quella che più ti piace tra le tante che abbiamo selezionato per gli auguri della festa della donna su WhatsApp?

8 marzo, per gli auguri usa l’intelligenza (artificiale)

Abbiamo voluto chiederlo all’intelligenza artificiale, quale fosse secondo “lei” l’immagine più emblematica della ricorrenza che si celebra oggi. E così, ha tirato fuori dal suo immenso bagaglio un’immagine che, in effetti, ci sembra particolarmente appropriata. Ci sono le donne, ci sono le mimose e c’è la libertà che trasmette con i suoi colori e la sua delicatezza.

Festa della donna su WhatsApp: dillo con i fiori

Un 8 e dei fiori colorati ma al tempo stesso delicati. Non c’è nient’altro, in questa immagine, eppure è perfetta se usata a corredo di un messaggio nel quale dirai, invece, tutto quello che ti passa per la mente in questo giorno così speciale per il gentil sesso.

8 marzo, il girl power sia con noi

Anche in questa immagine coloratissima c’è tutto l’occorrente per fare bella figura. Colpiscono, di questa cartolina virtuale, soprattutto i colori, che illumineranno la giornata della fortunatissima destinataria di questo dolce messaggio d’augurio per la festa della donna.

Un regalo virtuale su WhatsApp

La distanza è incolmabile, ma vuoi comunque sorprendere una delle donne speciali della tua vita in un modo originale? Mandale su WhatsApp questa cartolina e “anticipa” così il regalo di cui poi le farai dono quando, finalmente, potrete incontrarvi: tutto il tuo amore.