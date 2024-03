Berrettini, la Satta non demorde: chi la dura la vince

Berrettini ci ha messo una pietra sopra, ma la Satta sembrerebbe di no: Melissa non si arrende, lo vuole con tutta se stessa.

Hanno sperato che la notizia passasse in sordina, ma era sciocco anche solo pensare che nessuno se ne accorgesse. Hanno fatto parlare talmente tanto di sé che era del tutto ovvio, di contro, che la loro rottura finisse sulla bocca di tutti. Che si sprecassero fiumi e fiumi d’inchiostro sulla fine di un amore che, volenti o nolenti, ci ha tenuti col fiato sospeso per oltre un anno.

Alla fine, sia Matteo Berrettini che Melissa Satta sono capitolati. I rumors si erano fatti talmente insistenti e indiscreti che non è rimasto altro da fare che ammettere che la loro storia era effettivamente giunta al capolinea. Lui ha vuotato il sacco nella conferenza stampa che ha tenuto via web per annunciare il suo ritorno, ammettendo che l’ex velina non era più la sua fidanzata ma sottolineando che era stato “un anno bellissimo”. Lei non ne ha fatto parola, invece, fino a che in pratica non è stata messa con le spalle al muro.

Il solo accenno alla “relazione chiusa di recente”, senza nomi e senza riferimenti precisi, è giunto in concomitanza con il suo sfogo sui social, subito dopo che il Daily Mail le aveva dato della malata di sesso nel titolo dell’articolo dedicato alla fine della loro storia d’amore. Per il resto, tabula rasa. Nel rispetto del sentimento che li ha legati, nessuno dei due ha più fatto riferimento all’accaduto. E sembra, ma questo è tutto da vedere e verificare, che lei abbia già una nuova simpatia.

Addio a Berrettini ma non al tennis: Melissa in campo

Ma Melissa, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di metterci una pietra sopra. Sarà anche finita, probabilmente in modo doloroso, se è vero come si dice che lei volesse un figlio e un matrimonio e lui non se la sia sentita. Questo non significa, però, che debba gettare tutto alle ortiche.

Benché la Satta abbia chiuso con il tennista per il quale, sul finire del 2022, il suo cuore era tornato a battere, sembra determinata a portare avanti un altro “amore”. Quello, nato grazie a Berrettini, per il tennis. La showgirl continua ad allenarsi con grande abnegazione e forza di volontà, come se volesse continuare con tutta se stessa a coltivare ciò che di buono le ha lasciato in eredità la relazione con Matteo.

Nell’ultimo video, in particolar modo, la si vede, carica a molla, rispondere anche benino alle palle che arrivano dall’altra parte del campo. Ed è anche bello, in fondo, che voglia custodire per sempre i ricordi bellissimi legati a una parentesi fugace ma, non per questo, meno vera.