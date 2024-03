Berrettini ammicca alla rossa: di corsa da lei

Berrettini, c’è la rossa dietro l’angolo per il tennista romano: correrà da lei non appena ne avrà la possibilità.

Gli ultimi preparativi e poi pronti, partenza, via. Manca sempre meno al ritorno in campo di Matteo Berrettini, fermo ai box dallo scorso 31 agosto e determinato, ora più che mai, a risalire la classifica e a tornare ai suoi vecchi ritmi. Prima si riscalderà un po’ al Challenger di Phoenix, che ha vinto nel 2019; dopodiché si sposterà a Miami per la prima, vera, prova del nove.

Al Masters 1000 in programma in Florida si avvarrà, per la prima volta, del ranking protetto. Giocherà nel tabellone principale da numero 74 – solo “virtualmente” – e potrà ricorrere a questa misura per un totale di 9 tornei, da spalmare in un tempo massimo di 9 mesi. Sarà, quello, un torneo decisivo per il campione romano, che potrà confrontarsi con i suoi vecchi colleghi di top ten e capire dove lo abbia portato il periodo di rodaggio con Francisco Roig. Che è quella, poi, la variabile più interessante: sarà riuscito il suo nuovo coach ad aggiungere qualcosa al suo gioco, oltre che a rimetterlo in piedi dopo questa lunghissima e per nulla piacevole sosta?

Lo scopriremo presto. E vedremo poi soprattutto se l’entusiasmo dettato dal ritorno sarà un valore aggiunto, in grado eventualmente di fare la differenza in questa difficilissima impresa. Di carne al fuoco ce n’è tanta, insomma. Come tanta è la voglia di riappropriarsi di ciò che un destino amaro, ingiustamente, gli ha portato via nel momento più bello della sua carriera.

Berrettini, prossima tappa Marrakech

Berrettini sembra avere le idee chiarissime, peraltro, su come muoversi e su cosa fare nei prossimi mesi. Tanto è vero che si è scoperto essere iscritto a un altro torneo ancora, a dimostrazione del fatto che ha intenzione di giocare il più possibile.

Il suo nome è presente nella entry list dell’Atp di Marrakech, che si giocherà dal 1° aprile e che lo vede ai nastri di partenza con tanto, anche qui, di ranking protetto. Si tratta di un torneo di categoria 250, “piccolo” per così dire, ma che potrebbe avere per lui una valenza strategica. Si gioca sulla terra rossa, motivo per il quale, in prospettiva dei prossimi appuntamenti, potrebbe rivelarsi particolarmente utile.

Soprattutto perché Matteo non gioca su questa superficie da un bel po’, essendosi guarda caso infortunato, negli ultimi due anni, proprio a ridosso della primavera e di questa parte della stagione. Sarà, questa, la volta buona?