Spalletti in ansia: “Il tridente titolare non ha punti fermi”

Quale sarà il tridente titolare dell’attacco della Nazionale agli Europei? Spalletti ha poco materiale disponibile.

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dello scarso momento di forma degli attaccanti italiani e ragionare su quale potrebbe essere il tridente titolare agli Europei scelto da Spalletti.

Secondo Biasin è sbagliato puntare il dito contro Ciro Immobile, anche se è facile prendersela sempre con l’attaccante che sbaglia un’occasione importante, come successo contro il Bayern Monaco.

“La differenza, secondo me, sta anche nell’impostazione di squadra“, ha detto il redattore di Libero. “Se un attaccante trasforma in goal diverse occasioni, vuol dire che è la squadra a funzionare“.

“Prendersela con Immobile per l’unica palla-goal sprecata per me non ha senso“, ha dunque dichiarato il giornalista. “Sicuramente Immobile è nella fase calante della sua carriera e non sta vivendo una grande stagione“.

“Tuttavia“, ha seguitato l’intervistato, “non possiamo permetterci di prendercela con lui, visto che stiamo parlando di uno degli attaccanti più prolifici della storia del calcio italiano”.

Spalletti ha un problema in attacco: “Chi nel tridente titolare?“

Biasin ha anche ricordato che Immobile è al momento l’attaccante titolare della Nazionale. “Scamacca non sta disputando una grande stagione anche se ieri contro lo Sporting in Europa League ha segnato un bel goal. L’unico che gioca con continuità è Retegui. Gli altri stanno deludendo“.

Un nome su cui puntare potrebbe essere quello di Belotti, che potrebbe rigenerarsi a Firenze. Ma per il giornalista il vero problema è sugli attaccanti esterni. “Spalletti è in crisi perché Berardi si è fatto male, Zaniolo non gioca quasi mai all’Aston Villa, Zaccagni non è quello dell’anno scorso e Chiesa ha sempre vari problemi fisici“.

“Ci sarebbe Orsolini, ma non so se possa bastare. Il tridente titolare deve partire da un punto fermo, che è sicuramente Chiesa, ma solo se sta bene. Per gli altri due dipende da come si conclude la stagione. Scamacca potrebbe essere il preferito per Spalletti ma per il momento la sua stagione è stata deludente”.

Biasin ha poi anche parlato di Inter e delle polemiche arbitrali dopo il rigore assegnato a Barella contro il Genoa. Per l’intervistato, gli aiuti per l’Inter pareggiano i torti subiti, e la squadra ha dimostrato di meritarsi il primato in classifica nonostante tutto.

“Per me il titolare dell’Inter l’anno prossimo sarà ancora Sommer“, ha poi concluso Biasin. “Sul secondo mi aspetto un profilo conscio di dover fare la riserva. La mia sensazione è che l’Inter prenderà un secondo portiere che poi più avanti possa diventare il primo. Qualche profilo in Sudamerica magari”.