Granada-Real Sociedad, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Granada-Real Sociedad è una gara valida per la ventottesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 18:30

Adesso la squadra di Alguacil, dopo aver salutato la Champions dopo il doppio confronto con il Psg, si può concentrare solamente sul campionato e cercare, dopo un momento di appannamento, di recuperare dei punti importanti per tornare in Europa la prossima stagione. Non nella massima competizione europea, quella ormai è andata, ma per Europa League e Conference i baschi sono in corsa.

E devono riprendere a vincere gli ospiti se vogliono rimanere in corsa anche nelle prossime settimana. Una sconfitta contro il Granada, penultimo in classifica e alla ricerca di punti pesantissimi per la salvezza, gli uomini di Alguacil che a dire il vero nel sorteggio di Champions League sono stati davvero sfortunati, la potrebbero pagare carissima. C’è da dire comunque che nel match giocato durante questa settimana contro i parigini qualche segnale di ripresa c’è stato, anche perché la partita è stata decisa da quel fenomeno che porta il nome di Mbappé e che è davvero imprendibile per tutti. Insomma, gli ospiti sono leggermente favoriti.

Anche perché il Granada arriva a questa partita dopo aver preso cinque pere dal Villarreal, a dimostrazione del fatto che la salvezza – distante adesso sei lunghezze – è quasi impossibile. Sono queste le partite che decidono, soprattutto davanti, chi deve andare in Europa. E la Real Sociedad ha le carte in regola per riuscire nel colpo grosso esterno che rilancerebbe le proprie ambizioni.

Come vedere Granada-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Granada-Real Sociedad, valida per la ventottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30.

Il pronostico

Quella tra Granada e Real Sociedad è una sfida da almeno una rete per squadra ma soprattutto è una sfida da vittoria esterna. Gli ospiti dovrebbero riuscire in un colpo liberatorio dopo una serie incredibili di sconfitte visto anche come era iniziata la stagione. Abbandonata la Champions è il momento di rituffarsi in campionato.

Le probabili formazioni di Granada-Real Sociedad

GRANADA (4-3-3): Batalla; Sanchez, Piatokwski, Miquet, Neva; Ruiz, Hongla, Villar; Pellistri, Boye, Uzuni.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Galan; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, André Silva, Oyazarbal.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2