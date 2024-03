Cagliari-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Salernitana è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Lo squillo del Cagliari di Claudio Ranieri è arrivato nel momento più importante, nel match in cui non c’erano alternative alla vittoria. Una settimana fa, nello scontro diretto con l’Empoli, i sardi hanno conquistato il loro primo successo in trasferta (0-1) contro una squadra che dal cambio di allenatore non aveva ancora conosciuto sconfitta. La rete decisiva l’ha realizzata l’ex doriano Jankto e per i rossoblù è stato anche il primo clean sheet dopo oltre due mesi, nonché il primo dell’anno solare.

Una vittoria fondamentale, che mancava da ben sei giornate. E terzo risultato utile dopo i pareggi con Napoli e Udinese. In classifica il Cagliari resta terzultimo a pari punti con il Verona ma le distanze sono minime ed almeno sette squadre – dal Sassuolo al Lecce – sono pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere. In quest’elenco non figura il fanalino di coda Salernitana, ormai staccatissima dalle altre. La compagine granata continua a dare l’impressione di essere spacciata, con soli 14 punti conquistati in 27 giornate ed a nove lunghezze dalla quartultima. La vittoria manca da dicembre e l’avvicendamento in panchina tra Pippo Inzaghi e Fabio Liverani non ha dato finora i frutti sperati. Ha un sapore amaro il pari di Udine della scorsa settimana (1-1), in ogni caso il primo risultato utile da quando al timone c’è l’ex allenatore di Lecce, Parma e Cagliari.

Cagliari-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

Pesanti assenze nell’attacco di Ranieri, che deve fare a meno di Pavoletti, Petagna ma anche di Luvumbo. Il tecnico romano si affida alla coppia formata da Oristanio e Lapadula, supportati da Gaetano, arrivato a gennaio dal Napoli. Ancora assenti Sulemana e Mancosu, recupera invece Hatzidiakos. In regia Makoumbou.

Nella Salernitana l’attaccante Dia è finito fuori rosa dopo essersi rifiutato di entrare nella gara di Udine. Sulla trequarti Liverani – che confermerà la difesa a quattro – si affida a Candreva, che avrà il compito di innescare Tchaouna e Weissman. Indisponibili Pierozzi, Boateng, Pirola e Gyomber.

Come vedere Cagliari-Salernitana in diretta tv e in streaming

Cagliari e Salernitana, in programma sabato alle 15:00 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Cagliari ha l’occasione di fare un altro importante balzo in classifica e di affossare – forse – definitivamente la Salernitana, obbligata a vincere per continuare a tenere accesa la fiammella della speranza. I sardi dovrebbero evitare quantomeno la sconfitta in una gara in cui molto probabilmente entrambe andranno a segno.

Le probabili formazioni di Cagliari-Salernitana

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Oristanio, Lapadula.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Pellegrino, Fazio, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Basic; Candreva, Tchaouna; Weissman.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1