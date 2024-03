Scommesse, 10 partite per 12mila euro: ha vinto in questo modo

Scommesse, 10 partite per 12mila euro: una schedina incredibile ha permesso di centrare un colpo veramente importante a Messina. Ecco quello che è successo

Siamo convinti che al gol di Llorente, quello che ha permesso alla Roma di Daniele De Rossi di pareggiare all’ultimo secondo il match contro la Fiorentina, ha esultato alla grandissima. Perché il bravo e fortunato giocatore di Messina aveva deciso di pronosticare con una X il match del Franchi. E non era l’unico pareggio messo nella “bolletta”, visto che c’erano anche quelli della Juventus contro l’Atalanta e quello del big match di Premier League tra Manchester City e Liverpool. Quindi assai più bravo che fortunato in questo caso.

Dieci partite, tre pareggi, una vittoria esterna quella del Palermo in Serie B sul campo del Lecco (e nel post partita non sono mancate le polemiche) e poi diverse vittorie interne, tra le quali quelle del Bayer Leverkusen e del Milan. In questo modo, così come viene raccontato da Agimeg.it, un uomo siciliano al centro Snai di Messina ha portato a casa una bella somma.

Scommesse, ecco il colpo

Dalla Serie A alla B, passando per i massimi campionati europeo e anche per il Portogallo. Ha scelto dieci partite, ha deciso di puntarci sopra una discreta somma – 50euro la scommessa piazzata – e alla fine ha portato a casa ben 12.376,21 euro.

Un colpo grosso, di quelli che capitano oggettivamente una sola volta nella vita, di quelli che permettono anche, senza paura di essere smentiti, qualche sfizio. Ma come detto prima in questo caso non c’è solamente la fortuna, quella non deve mai mancare, ma anche il “coraggio” di pronosticare dei pareggi: sì, perché è inutile girarci intorno, la X è sempre quel segno che piace poco, che molti hanno quasi il timore di giocare. E invece, come sappiamo, alla fine esce spesso soprattutto nelle partite di cartello, quelle difficile da pronosticare e per le quali molti decidono di andare verso altre soluzioni. Complimenti a lui, quindi. Una bella vincita da ricordare.