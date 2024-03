Berrettini, che figuraccia: sbotta la Satta, è tempo di smentite

Berrettini, non è stata affatto un’uscita felice: Melissa Satta l’ha presa malissimo ed è subito arrivata la replica.

Le regole del lasciarsi non sono univoche. E non sono nemmeno universali. Ogni storia è un mondo a sé stante ed è del tutto normale che ognuno reagisca in maniera differente a crisi, rotture e addii definitivi. Non era scritto da nessuna parte, come in tanti pensavano, che Melissa Satta andasse a Verissimo con l’intenzione di “demolire” il suo ex fidanzato.

Sebbene ci siano tanti, forse anche troppi, esempi di amori finiti in malo modo, lei e Matteo Berrettini rappresentano un’eccezione. Mentre Chiara Ferragni e Fedex si fanno la guerra a suon di diffide, sembra che loro stiano cercando di non gettare fango su ciò che di bello e di buono c’è stato fino a qualche settimana fa. Sarà anche finito, ma il loro è stato un rapporto vero, intenso, sentito. E non c’è bisogno di cancellare i bei ricordi solo perché, purtroppo, le cose non sono andate come forse i due diretti interessati avrebbero voluto.

È stato molto apprezzato, di conseguenza, il modo in cui la showgirl ha parlato del tennista. Lo ha lodato per i sacrifici che fa ogni giorno per poter giocare, ma ha anche sottolineato che conserverà per sempre un ricordo meraviglioso della sua famiglia. Ammettendo, tra una cosa e l’altra, che sono rimasti, come dicevamo prima, in buoni rapporti, non fosse altro per rispetto del sentimento che li ha uniti.

Berrettini, Melissa Satta su tutte le furie

La Satta ha approfittato dello studio di Verissimo, però, anche per smentire tutti quelli che nel corso di questo lunghissimo anno le hanno dato contro nei modi più disparati. Si è detto di lei che portasse sfortuna, che fosse responsabile del rendimento di calo di Matteo. Perfino che fosse una sex-addicted, ossia una che pensa solo ed esclusivamente al sesso.

“Ma cosa ne sai di come sono fatta io?”, ha sbottato improvvisamente la bella Melissa alla corte di Silvia Toffanin. “Io sono una persona normale come tutte. Certi termini non mi rispecchiano, io non mi sento neanche volgare. Mi vesto da maschiaccio. Non sono la bomba sexy che tutti pensano“.

Chi ha detto o scritto questo di lei ha quindi fatto, ufficialmente, una figuraccia. Perché è vero, come dice lei stessa per prima, che l’ex lady Berrettini non esagera mai in termini di outfit, anzi. E speriamo solo che, smentiti tutti i detrattori, si possa voltare pagina e lasciarla finalmente in pace.