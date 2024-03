Nuovo Gratta e Vinci, ci stanno provando tutti: 200mila euro

Nuovo Gratta e Vinci, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di immettere sul mercato un biglietto fresco fresco. Ci stanno provando tutti: 200mila euro

Come di consueto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ogni tanto, decide di mettere nei nuovi Gratta e Vinci sul mercato. E vedendo come stanno andando le cose, decide di inserirli soprattutto per quanto riguarda il gioco online.

Sì, nello spazio di due giorni sono arrivate delle indicazioni simili, con un altro tagliando che si può giocare solamente in maniera virtuale. E che cosa vuole dire? Niente di più semplice, ovviamente: questo tipo di biglietto non si può comprare direttamente in un rivenditore autorizzato ma si può acquistare solo ed esclusivamente attraverso un conto gioco. Quindi o sul pc oppure su un semplice smartphone, quello che tutti noi ormai possediamo. Insomma, il gioco va avanti e tiene il passo dei tempi. Ma andiamo a vedere il nome di questo nuovo biglietto, quanto costa, e soprattutto quanto mette in palio come vincita massima. Anche se questo lo avrete già capito.

Nuovo Gratta e Vinci, ecco “4’s Galore”

Il nuovo Gratta e Vinci che già si trova online si chiama “4’s Galore“, e così come successo in quello che vi abbiamo raccontato e svelato, il Multiprice Delta, è davvero adatto a tutte le tasche. Sì, il costo parte da 10centesimi e si chiude a 20euro. Ed è proprio in quest’ultimo caso che la vincita è di quelle importanti, vale a dire fino a 200mila euro. Ottima anche quella collegata al tagliando da 10euro: non ci vuole chissà quale intelligenza per capire che si possono vincere fino a 100mila euro.

A differenza di quanto succede con i biglietti che acquistiamo andando in qualunque tabacchino o in un rivenditore autorizzato – dove in alcune occasioni anche per via di una certa stanchezza oppure di poca concentrazione – la vincita si potrebbe perdere, acquistando un tagliando online non c’è nessuna possibilità che questo avvenga: infatti nel momento in cui uno Gratta un numero vincente, la scritta che immediatamente compare è quella del “Stai vincendo”. Quindi zero possibilità di rimanere delusi. Nel caso.