SiVinceTutto, l’estrazione di oggi, mercoledì 27 marzo 2024 | Numeri in diretta

SiVinceTutto: ecco i sei numeri vincenti dell’estrazione relativa a mercoledì 27 marzo 2024. Ogni mercoledì la lotteria mette in palio l’intero montepremi raccolto in base alle giocate.

Siamo giunti alla duecentotredicesima estrazione del SiVinceTutto (o Si Vince Tutto), lo speciale concorso collegato al SuperEnalotto, che ogni mercoledì mette in palio tutto l’intero jackpot raccolto attraverso le giocate in un’unica estrazione.

Introdotto nel 2011, il gioco (categorizzato dall’ADM fra i giochi numerici a totalizzatore) era stato pensato come un concorso a cadenza mensile, fissato per l’ultimo mercoledì di ogni mese. Dal 2016, tuttavia, dato l’enorme successo riscosso della lotteria, l’estrazione è diventata settimanale.

Con il SiVinceTutto si hanno cinque categorie di vincita. Bisogna in pratica indovinare dai due ai sei numeri della sestina vincente giocata tramite schedina in ricevitoria oppure online, tramite i siti autorizzati.

Per i premi fino a 5.200 euro, la somma è accreditata direttamente sul conto di gioco di chi ha partecipato alla lotteria. Con vincite oltre 5.200 € e fino a 52.000 € si può riscuotere la somma presso i Punti Pagamenti Premi o gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma. Per le vincite oltre 52.000 € il premio si riscuote sempre presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma. La giocata minima è di una combinazione e la giocata massima è di 18.564 combinazioni. Per non perdere l’appuntamento con la fortuna, si può anche giocare in abbonamento fino a cinque concorsi consecutivi.

I numeri estratti del concorso SiVinceTutto di mercoledì 27 marzo 2024

Il gioco permette di raddoppiare i numeri della puntata e di realizzare vincite in più modi. Cioè: oltre alla possibilità di vincere indovinando l’intera combinazione estratta, ci si può aggiudicare un premio anche centrando solo due, tre, quattro o cinque numeri della sestina fortunata.

Il gioco associa a ogni categoria di vincita una percentuale del montepremi complessivo, che varia in base al totale delle giocate effettuate dai partecipanti all’estrazione. Ovviamente, i vincitori che hanno indovinato la stessa quantità di numeri dovranno dividersi in quote uguali il montepremi destinato alla loro categoria di vincita.

Nell’ultima estrazione del SiVinceTutto, quella del 20 marzo, il gioco ha premiato, come sempre, molti giocatori. In tutto sono arrivate 10.342 vincite, per un totale di 149.746 €.

Ora, però, torniamo a ciò che più vi interessa… Pronti per l’estrazione del concorso n° 213? Qui, appena estratti, compariranno i sei numeri vincenti del SiVinceTutto relativi ai risultati del 27 marzo 2024 (premere F5 per aggiornare la pagina). Questi sono i numeri vincenti:

I numeri vanno sempre controllati. Per riscontrare eventuali vincite, è dunque sempre consigliabile verificare i numeri del Si Vince Tutto sul sito ufficiale www.sivincetutto.it o su Lottomatica.it. In alternativa, si può anche controllare, forse più comodamente, l’esito della giocata inserendo il codice della ricevuta tramite la funzione “Verifica vincite” che si trova sul sito dedicato al gioco.