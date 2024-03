Ungheria-Kosovo, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Ungheria-Kosovo è un’amichevole e si gioca martedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Ungheria vorrà dire la sua anche nel prossimo Europeo e la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta sembra essere alla portata della truppa guidata dal tecnico italiano Marco Rossi, sulla panchina della rappresentativa magiara ormai da sei anni. I Magyarok sono capitati nel girone della Germania padrona di casa, ma Scozia e Svizzera, le altre selezioni sorteggiate in questo raggruppamento, di paura ne fanno poca.

Venerdì scorso, nel frattempo, l’Ungheria ha allungato la serie positiva, collezionando il tredicesimo risultato utile di fila tra amichevoli e gare ufficiali. Szoboszlai e compagni sono ripartiti battendo 1-0 la Turchia di Vincenzo Montella in uno dei test di preparazione alla rassegna continentale, che aprirà i battenti a giugno. È bastato un rigore trasformato dal centrocampista del Liverpool per domare i turchi. Rossi può essere soddisfatto anche della performance dei suoi uomini in fase di non possesso palla, perché per la prima volta dopo sei partite l’Ungheria ha fatto registrare un clean sheet (non ci riusciva da giugno 2023). Reduce da un successo anche il prossimo avversario dei magiari, il Kosovo, che l’ha spuntata con lo stesso risultato (0-1) in casa dell’Armenia: decisivo il gol dell’esterno del Besiktas Milot Rashica nella prima mezz’ora di gioco. Positivo quindi l’esordio sulla panchina della selezione balcanica di Franco Foda, ex commissario tecnico dell’Austria.

Il Kosovo, a differenza dell’Ungheria, non parteciperà agli Europei dopo essere arrivato solamente quinto nel gruppo I di qualificazione, dietro a Romania, Svizzera, Israele e Bielorussia. Foda confermerà su per giù la formazione che ha affrontato gli armeni ed una delle novità potrebbe essere la partenza dal 1′ del napoletano Rrahmani. Davanti ci si affida al solito Muriqi: 26 gol in 52 presenze con la nazionale per l’ex Lazio.

Come vedere Ungheria-Kosovo in diretta tv e streaming

Ungheria-Kosovo, in programma martedì alle 19:00 alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di Rossi e quelli di Foda.

Il pronostico

Altro risultato positivo in vista per l’Ungheria, che sta vivendo un buon momento di forma e dovrebbe riuscire a spuntarla anche contro il Kosovo in un match da almeno due gol complessivi. Non ci sono precedenti tra le due selezioni.

Le probabili formazioni di Ungheria-Kosovo

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Balogh, Lang, Szalai; Nego, Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

KOSOVO (4-2-3-1): Muric; Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Paqarada; Loshaj, Berisha; Zhegrova, Muslija, Rashica; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0