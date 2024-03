Repubblica Ceca-Armenia, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Repubblica Ceca-Armenia è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Ivan Hasek, da pochi mesi nuovo selezionatore della Repubblica Ceca, ha esordito con una vittoria. Grazie ad un gol su punizione del centrocampista della Fiorentina Antonin Barak, Schick e compagni venerdì scorso hanno avuto la meglio sulla Norvegia di Haaland, regalando all’allenatore “giramondo” – nel corso della sua carriera ha lavorato persino in Libano – il primo successo da quando ha accettato di subentrare al dimissionario Silhavy, che lo scorso novembre decise di lasciare nonostante la qualificazione all’Europeo.

La Repubblica Ceca nel complesso ha giocato meglio dei norvegesi nella sua prima amichevole del 2024: non si è persa d’animo dopo essere passata in svantaggio nella prima mezz’ora, trovando il gol del pari quasi immediatamente e ribaltando poi gli scandinavi a dieci minuti dalla fine (1-2). La federazione ha chiesto ad Hasek un cambio di rotta: sì, perché nella campagna di qualificazione ad Euro 2024 i cechi non hanno affatto entusiasmato, arrivando secondi dietro all’Albania e rischiando di essere scavalcati all’ultima giornata dalla Polonia. In Germania bisognerà arrivarci preparati, visto che nel girone, oltre al Portogallo, ci sono squadre insidiose come Turchia e una tra Georgia e Grecia (impegnate nella finale playoff). Hasek pretende un’altra prestazione convincente nell’amichevole con l’Armenia, reduce da una sconfitta di misura con il Kosovo (0-1). Per i caucasici è stato l’ennesimo passo indietro: gli uomini di Oleksandr Petrakov continuano infatti a rinviare l’appuntamento con la vittoria, che manca dallo scorso giugno. L’Armenia non si è qualificata all’Europeo: solo 8 i punti conquistati nel gruppo D, in cui c’erano anche Turchia, Galles, Croazia e Lettonia.

Come vedere Repubblica Ceca-Armenia in diretta tv e streaming

Repubblica Ceca-Armenia, in programma martedì alle 20:00 alla Generali Arena di Praga, in Repubblica Ceca, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di Hasek e quelli di Petrakov.

Il pronostico

Ipotizziamo una vittoria rotonda da parte della Repubblica Ceca, pronta ad approfittare del periodo negativo dell’Armenia, mai vincente nelle ultime sette partite ed incapace di tenere la porta inviolata da quasi due anni: almeno due i gol di scarto.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Armenia

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Stanek; Doudera, Holes, Zima, Zeleny; Soucek, Krejci; Lingr, Barak, Hlozek; Schick.

ARMENIA (4-3-3): Cancarevic; K. Hovhannisyan, Andre Calisir, Haroyan, G. Harutyunyan; H. Harutyunyan, Bichakhchyan, Spertsyan; Briasco, Ranos, Zelarayan.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0