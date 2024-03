Gratta e Vinci, i tagliandi più vincenti del 2024

Gratta e Vinci, il 2024 è iniziato da poco ma già si può fare un primo calcolo di quelli che sono i più vincenti di questo anno. Ecco cose ci dicono i numeri

Ci sono dei Gratta e Vinci che, stando a quelli che sono i numeri, danno maggiori possibilità di successo rispetto a tutti gli altri. Lo dicono le probabilità di vincita che si trovano dietro a ogni tagliando e che si vanno comunque poi a paragonare – lo abbiamo fatto noi per voi nel corso di questi mesi – a tutti gli altri che hanno lo stesso valore. Insomma, esiste un modo per cercare di vincere.

Il 2024 è iniziato ormai da tre mesi e quindi si può anche fare un primo bilancio di quelli che hanno regalato il maggior numero di vincite in questo anno. E secondo i dati che sono stati riportai da superscommesse.it sono già 10 le vincite milionarie, attraverso la Lotteria Istantanea che molti amano, in questo nuovo anno solare. E andiamo a vedere insieme quelli che proprio in questo caso hanno centrato una vincita super. E soprattutto andiamo a vedere quelli che sono i Gratta e Vinci che hanno permesso tutto questo.

Gratta e Vinci, ecco i vincenti

Sulle dieci vincite in questione ben 4 arrivano da Gratta e Vinci della famiglia del Miliardario: tre per quanto riguarda Il Maxi, una per il Mega. Il primo ha regalato 5 milioni di euro una volta e poi 2 milioni di euro. Stessa somma centrata con il Mega. Insomma, abbiamo capito – e ve lo abbiamo detto in più di un’occasione – qual è davvero il biglietto più fortunato.

Il Nuovo 100X, che ha un valore commerciale di 20euro, ha regalato a Sale Marasino altri 5 milioni di euro. Della stessa famiglia fa parte anche il 50X, che ha permesso ad un fortunato di Cesenatico di piazzare il colpo da 2 milioni. Sono tutte di 2 milioni, infine, le vincite piazzate per due volte con Il New Turista per Sempre, e una volta a testa per Super Numerissimi e Ricco Natale.